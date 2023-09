Erik Rubín confesó por qué tomó la decisión de dejar por fin a Andrea Legarreta | VIDEO

¡POR FIN! La noticia que muchos estábamos esperando habría llegado, pues el cantante mexicano Erik Rubín, dio a conocer que al fin dejará que su expareja, Andrea Legarreta pueda darle la vuelta a su ruptura y seguir adelante, ya que confirmó que ya dejará no sólo de dormir con ella, sino también dejará de vivir con ella.

Recordemos que Rubín no ha parado de decir que a pesar de que revelaron en febrero pasado que se separarían, la famosa expareja seguía viviendo junta. En gran parte por sus hijas Mía y Nina, ya que deseaban que siguieran manteniendo su estabilidad.

Pero sin duda esta decisión lastimó aún más a la conductora de “Hoy”, quien confesó en un mar de lágrimas y en pleno programa en vivo que ella no se quería separar del cantante. Pero entendió que algo había cambiado y que era imposible aferrarse a lo que tenían.

Ante todo, esto el intérprete de “Cuando mueres por alguien” dio una entrevista para el programa “De Primera Mano” en el que tocó diferentes temas.

En primera habló sobre su participación en el musical de Vaselina hasta la polémica que vivió en días recientes, en donde se dijo que su relación con Andrea Legarreta había terminado por una infidelidad con la también conductora mexicana, Mónica Noguera.

Pero lo que más llamó la atención, es que, además de que el cantante lo desmintió y defendió a la presentadora, de 52 años, quien es una de sus grandes amigas.

En dicha conversación, Rubín dio a conocer que por fin dejará de vivir con la conductora de Hoy, pues desde que anunciaron su separación aún residían en la misma casa.

“Sigo aquí en casa, no hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento”

El intérprete e integrante de Timbiriche declaró que esto se debió a una serie de circunstancias, por ejemplo, la inesperada muerte de la madre de Andrea, la señora Isabel Martínez, por lo que decidió quedarse junto a ella y sus hijas, Mía y Nina, para ayudarlas en su duelo.

Rubín también aprovechó para recordar que el dejar su casa con Legarreta, es un ejercicio que les recomendó su terapeuta, esto para que descubran hacia dónde va su relación después de 20 años juntos, así que por fin se mudará.

“Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente (lo que pasa). No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes. Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”.

Erik Rubín confirmó que después de su separación de Andrea Legarreta, por fin dejará la casa en donde vivieron por más de 20 años.

Este anuncio surge días después de que se corriera el rumor de que el cantante de Timbiriche tuvo un romance con Mónica Noguera, a quien señalaron como la causante de su supuesto distanciamiento con la conductora del programa Hoy, información que desmintió la propia pareja y hasta la presentadora de Imagen Televisión.