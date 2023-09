Erik Rubín estalla y le gritonea a una reportera por preguntarle sobre Apio Quijano | VIDEO

A pesar de que Erik Rubín siempre se ha mostrado como un artista tranquilo, por eso sorpendió que el famoso cantante estallara ante una reportera tras cuestionarlo sobre la relación de amistad que tiene con el integrante de “Kabah”, Apio Quijano, con quien protagonizaba una romántica escena durante sus presentaciones en el “90´s Pop Tour”.

Tras varios meses del rumor y desmentir la información, el intérprete de “Con todas menos conmigo” y “Cuando mueres por alguien” fue nuevamente cuestionado sobre su relación con el exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, situación que lo incomodó demasiado pues estaba en compañía de su hija, Mía Rubín.

En la reciente transmisión del programa de espectáculos “Ventaneando”, el conductor, Ricardo Manjarrez contó que Erik Rubín tuvo un fuerte inconveniente durante su encuentro con la prensa en su visita a la obra de teatro “El Mago”. El motivo fue que le volvieron a preguntar por su cercanía con Apio Quijano.

El reportero de “Ventaneando” señaló que el cantante explotó después de que una reportera de un canal de YouTube le preguntara si realmente tuvo una relación con Apio Quijano. En ese momento Erik Rubín expresó su inconformidad pues estaba junto a su hija, Mía Rubín.

Ante la mirada de susto de su hija Mía Rubín, Erik Rubín le dijo a la reportera que ya no haría nada con Apio Quijano para que no piense “otra cosa”. Posteriormente abandonó la zona de prensa hasta que la creadora de contenido abandonó el lugar. Posteriormente salió con los reporteros y les ofreció una disculpa por lo sucedido.

“Entonces ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses, para que no pienses tú o digas que damos a entender otra cosa”

ERIK RUBÍN