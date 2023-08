Erik Rubín se despide de la madre de Andrea Legarreta con conmovedor e inesperado mensaje

Durante la tarde del domingo 30 de julio, el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que Andrea Legarreta, la conductora más famosa del “programa Hoy”, compartiera un mensaje en redes sociales en el que informó la muerte de su mamá, Isabel Martínez, a quien de cariño le decía “Chabelita”.

Ante sus millones de fans en redes sociales, la también protagonista de la obra de teatro “Vaselina” subió un desgarrador mensaje confirmando que su madre había muerta. Horas después, Erik Rubín, su esposo, apareció en Instagram para darle el último adiós a la mamá de su expareja sentimental.

Erik Rubín se despide de la mamá de Andrea Legarreta

La mañana de este lunes 31 de julio, Erik Rubín, expareja sentimental de Andrea Legarreta, compartió una fotografía en la que se observa la excelente relación que tenía con Isabel Martínez. El productor aprovechó el espacio para darle el último adiós a quien fue su suegra por más de 20 años.

Junto a la conmovedora fotografía, el también protagonista de “Vaselina” aseguró que Isabel Martínez “Chabelita” siempre vivirá en sus corazones. El mensaje inmediatamente recibió miles de “me gusta” y cientos de muestras de apoyo de parte de sus seguidores.

“Siempre vivirás en nuestros corazones amada Chabelita”, escribió Erik Rubín en su publicación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se separan

Fue durante los primeros meses de este 2023 cuando Andrea Legarreta, una de las conductoras de televisión más famosas en México, y Erik Rubín anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin después de más de 20 años de matrimonio. Ambos detallaron que tomaron la decisión desde lo más profundo de su amor.

A pesar de los rumores sobre una supuesta infidelidad, los famosos detallaron que todos son trascendidos pues incluso se han mantenido abiertos a la posibilidad de retomar su relación, pero han dejado claro que eso solo lo determinará el tiempo.

¿De qué murió la mamá de Andrea Legarreta?

Minutos antes de las 11:00 am de este lunes 31 de julio, Andrea Legarreta una vez más abrió su corazón y detalló cómo es que su mamá perdió la vida, junto con el texto, la conductora de Hoy publicó una fotografía del regalo y una carta que el señor Juan le daría con motivo de su 57 aniversario de bodas.

En el texto que escribió Andrea Legarreta, detalló que su padre siempre se despierta muy temprano para irse al gimnasio por lo que no quiso despertarla y le dejó listo el regalo de aniversario, más tarde tanto la conductora como sus hermanos enviaron mensajes, mismos que “Chabelita” ya no contestó, por lo que decidieron llamarla y ella no respondió la llamada, esto los inquieto.

Debido a lo anterior es que uno de los hermanos de Andrea Legarreta acudió a la casa de sus papás para ver qué es lo que estaba sucediendo, fue ahí donde éste la encontró recostada en su cama, con un gesto de paz en su rostro, pero ya sin vida.

“Le llamamos y ella no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz…”, contó Andrea Legarreta

De acuerdo con lo que la misma Andrea Legarreta relató en su publicación su madre, ya se había levantado pues el maquillaje de la señora Isabel estaba listo, pero algo la hizo regresar a la cama, sin embargo, la conductora de Hoy revela que ese motivo jamás lo sabrá.

Además, la conductora de Hoy cuenta que fue ella misma quien la maquilló y para su último viaje le puso su perfume favorito pues asegura que su mami era una mujer muy coqueta.

“La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta… Y bueno… La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir…” escribió Legarreta