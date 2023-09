Mónica Noguera habla por primera vez de la relación que tiene con Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta | VIDEO

El polémico show “Chisme no Like” no se cansa de lanzar delicadas acusaciones contra las estrellas de la farándula, y esta vez su nueva víctima fue nada más ni nada menos que la conductora de Grupo Imagen, Mónica Noguera.

Quien harta de que la señalen por ser la supuesta causa de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, decidió romper el silencio ante estos graves señalamientos.

Fue durante una entrevista con el controversial Gustavo Adolfo Infante, donde Noguera habló por primera vez acerca de su verdadera relación con Erik Rubín y reveló si fue la culpable o no de su separación con Andrea Legarreta.

Sin guardarse nada, la expresentadora “De Primera Mano” reveló que la información compartida por “Chisme No Like” es completamente falsa.

Incluso aprovechó para asegurar que mantiene una relación cordial con Erik Rubín, pero tampoco es que platiquen diario. Lamentó la situación que vive la familia Rubín Legarreta.

“Claro que no (es amante de Erik Rubín). Erik es mi amigo, tampoco es que nos hablemos diario. Me da tristeza ellos como familia no los dejan descansar. Me dio tristeza. No es cierto”

MÓNICA NOGUERA