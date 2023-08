Andrea Legarreta revela la misteriosa visita que recibe tras la muerte de su mamá | VIDEO

La muerte de la madre de Andrea Legarreta le sigue calando en lo más profundo a la conductora del programa “Hoy”, y por ello confesó que intenta “agarrarse” de cualquier detalle que ella considera una señal para creer que su madre, Doña Isabel sigue cerca de ella.

Fue después de la transmisión del show matutino de Televisa, donde Andrea confesó ante diversos medios de comunicación mexicanos que a 25 días de la partida de su mamá. Ella sigue interpretando algunos momentos como señales de que Doña Isabel no se ha ido.

Uno de los momentos que más la han marcado fue el que vivió recientemente junto a su padre, pues ambos tuvieron la oportunidad de ver un pájaro rojo que los tomó por sorpresa, y que, según la presentadora, tenía un mensaje especial para ella y su familia.

Luego de sacar esta tarjeta, la conductora de Hoy tuvo una visita especial unos días después y es que, recuerda que un día al despertarse sintió una inquietud por abrir su ventana, al hacerlo, lo primero que vió fue a esa peculiar ave roja, la cual la acompañó durante 8 días.

“Algo me decía que tenía que abrir la ventana, cuando abro la cortina, había sobre una base de metal un pájaro rojo y no dejó de estar ahí más de 7 u 8 días”

Tras la agradable visita, la exesposa de Erik Rubín confesó que por varios días no la volvió a ver, pero el pasado 19 de agosto que le hicieron una misa a su madre, repentinamente, el pájaro rojo volvió a aparecer en su jardín e incluso se los enseñó a sus hermanos.

“Yo ya no lo veía, no sé si iba, pero yo ya no lo veía. Hicimos una misa para mi mamá el sábado pasado, estaban los hermanos de mi mamá; mi papá y yo estábamos en la cocina, preparándonos para irnos, y de repente volteo y lo veo (al pájaro rojo). De pronto uno, tal vez al extrañar, prefiere agarrarse de eso y pensar que sí es verdad, que sí es un mensaje y yo me quedó con que sí es un mensaje”

