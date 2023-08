Andrea Legarreta vuelve al teatro con el corazón roto ¡Así fue el emotivo momento! | VIDEO

Tras sufrir la lamentable muerte de su mamá, Andrea Legarreta regresó a los escenarios para protagonizar la obra de teatro “Vaselina”. La también conductora del “programa Hoy” recibió todo el apoyo de sus compañeros y de los asistentes.

Tras ausentarse del matutino de Televisa y de la puesta en escena, a media semana la famosa de 52 años tomó la valiente decisión de retomar sus actividades en la industria del entretenimiento. Fue este jueves 3 de agosto cuando volvió a formar parte del elenco de “Vaselina”.

La mañana de este viernes 4 de agosto, el programa matutino “Sale El Sol” transmitió las imágenes que muestran cómo fue el regreso de Andrea Legarreta a la obra de teatro “Vaselina”. La famosa brindó un emotivo mensaje para recordar a su madre.

Con el corazón roto y al borde de las lágrimas, la actriz de teatro agradeció a sus compañeros y al público por brindarle todo su apoyo tras la muerte de su mamá. Aseguró que está bastante dolida por el fallecimiento de Isabel Martínez, su mamá.

“Gracias por ayudarme a sacar adelante este momento. Los que han perdido a su mamá saben que es un dolor que no deja respirar. Esto no es un sacrificio es un acto de amor para ella”, reconoció.

Finalmente, Andrea Legarreta dijo que su mamá, conocida en el mundo de la farándula como “Chabelita”, siempre la impulso en su carrera en el mundo artístico. Detalló que su regreso a la actuación y al “programa Hoy” es un homenaje para ella.

“Me impulsó, creyó en mi. Es un homenaje para ella. Nuestras mamás nos quieren ver bien”, contó.

Durante este año, Andrea Legarreta, una de las conductoras más queridas del “programa Hoy”, ha estado en boca de todos después de confirmar su separación con el exintegrante de “Timbiriche”, Erik Rubín, con quien pasó más de 20 años en matrimonio.

El pasado 30 de julio, la también modelo de 52 años compartió un desgarrador mensaje para confirmar la muerte de su mamá.

En su carrera profesional, Andrea Legarreta continúa como la máxima figura del matutino de Televisa y retomó su carrera en la actuación como protagonista de la obra de teatro “Vaselina” y como colaboradora de los “Monólogos de la vagina”.

El programa matutino “Sale El Sol” compartió dicha entrevista con Andrea Legarreta, donde recordó la última ocasión que vio con vida a su mamá y el presentimiento que vivió aquel día.

Durante la plática, la también protagonista de la obra de teatro “Vaselina” confesó que su mamá viajó junto a su papá para verla triunfar arriba de los escenarios, sin embargo, cuando se despidieron tuvo un extraño presentimiento de que ese fue su último encuentro.

“Cuando me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita y su mirada. No sé si su alma a través de sus ojos me hizo saber que ya no la iba a ver. Fue una sensación muy fuerte”

ANDREA LEGARRETA