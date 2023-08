Andrea Legarreta presintió la muerte de su mamá ¡Revela el duro momento! | VIDEO

Andrea Legarreta, la conductora más famosa del “programa Hoy”, concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para hablar de la repentina muerte de su madre, Isabel Martínez “Chabelita”, quien perdió la vida durante la tarde del pasado domingo 30 de julio.

En la plática, la estrella de Televisa platicó sobre la última vez que vio con vida a su mamá, asegurando que presintió que sería su último encuentro. Sus declaraciones conmovieron a sus millones de seguidores y dejaron en shock a los amantes de la farándula.

Este jueves 3 de agosto, el programa matutino “Sale El Sol” compartió una entrevista protagonizada por Andrea Legarreta. La máxima figura de Televisa recordó la última ocasión que vio con vida a su mamá y el presentimiento que vivió aquel día.

Durante la plática, la también protagonista de la obra de teatro “Vaselina” confesó que su mamá viajó junto a su papá para verla triunfar arriba de los escenarios, sin embargo, cuando se despidieron tuvo un extraño presentimiento de que ese fue su último encuentro.

“Cuando me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita y su mirada. No sé si su alma a través de sus ojos me hizo saber que ya no la iba a ver. Fue una sensación muy fuerte”, contó al borde de las lágrimas.

Al parecer Andrea Legarreta no fue la única persona que presintió que ya no volvería a ver con vida a su mamá, pues la conductora del “programa Hoy” contó que su hija Nina Rubín Legarreta también terminó con una extraña sensación al despedirse de su abuelita.

“Esa última mirada, mis hijas también lo sintieron. Nina (su hija menor) no paraba de llorar”, detalló.

La tarde del pasado domingo 30 de julio cuando Andrea Legarreta, una de las conductoras de televisión más famosas en México, subió un desgarrador mensaje con el que reportó al muerte de su mamá, Isabel Martínez. La conductora confesó que el inesperado fallecimiento ocurrió el día que sus papás celebraban un aniversario más esposos.

Días después, la estrella del “programa Hoy” detalló que su mamá se quedó dormida. En su regreso al matutino de Televisa apuntó que “Chabelita” ya presentaba algunos problemas de salud, pero no dio más detalles sobre las verdaderas causas de lo sucedido.

#AndreaLegarreta PRESINTIÓ que no volvería a ver a su mamá: Llevaba años con problemas de salud#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6gzK1 pic.twitter.com/X2Aqh0uACp — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 3, 2023

Andrea Legarreta compartió en redes cómo fue el último adiós a su mamá

A la polémica conductora Andrea Legarreta le ha quedado más que claro que al ser una figura pública tan famosa, sus fans se quieren enterar de todo lo que le sucede. Por eso decidió compartir un poco de cómo fue el funeral de su mamá, Doña Isabel, quien falleció de manera inesperada el pasado domingo 30 de julio.

Fue por medio de sus historias de Instagram, donde además de dar a conocer el fallecimiento de su madre, Andrea decidió grabar un video de todo lo que llegó durante el velorio de su señora madre.

Pues abundaron las flores blancas, así como mucho cariño, reveló en su grabación Legarreta, quien mostró en un breve video la foto de Doña Isabel Martínez además de ser despedida de este plano llena de amor, también recibió muchísimos arreglos florales color blanco, así como mucha luz.

Así fue el último adiós a la mamá de Andrea Legarreta pic.twitter.com/1NwgHPhX6h — Lo + viral (@VideosVirales69) August 2, 2023

En la historia que Andrea Legarreta compartió hace algunas horas también se puede apreciar la fotografía de Doña “Chabelita” y dicho clip fue musicalizado con el tema “I’ll Be Seeing You” de Billie Holiday.

La también conductora del programa Hoy aprovechó dicha publicación para agradecer a todos los que le han mostrado su apoyo en este momento tan complicado para ella y su familia en general pues aseguró la presentadora de Televisa, que estos gestos le “apapachan el alma”, y para finalizar, Legarreta le dio las gracias a su mamá por tanto amor.

