Andrea Legarreta publica inédito video de su madre antes de morir con un desgarrador mensaje

Una vez más Andrea Legarreta acaparó los reflectores al relatar en redes sociales que presintió la muerte de su mami, Doña Isabel Martínez, quien falleció hace apenas 15 días, así lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

Con este desolador mensaje, la conductora del programa “Hoy” dejó en claro que sigue sumamente afectada por la muerte de su madre y lo que más sorprendió de dicho post fue que confesó que presintió la muerte de su amada “Chabelita” en el último encuentro que tuvieron.

Legarreta posteó en un breve video en el que se muestra el momento exacto en el que su madre, Isabel Martínez, le dio la bendición por última vez.

Lo cual ocurrió el pasado 12 de julio, cuando la conductora de “Hoy” celebró su cumpleaños número 52 y también detalló que esa ocasión fue la última vez que vio con vida a su madre, quien perdió la vida el pasado 30 de julio, asimismo, señaló que en ese último encuentro presintió la partida de su madre.

“Y ese día… el día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida, la última vez que me diste tu bendición, te llené de besos y tú a mí, me llenaste de amor y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo, nuestros ojos se vieron por última vez, no sé cómo explicarlo, hay cosas que no se explican, se sienten. Mamita… Y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano”

View this post on Instagram

En este relato, Andrea dejó ver que sigue sumamente afectada por la repentina muerte de su madre, por lo que sin ningún tapujo confesó que se siente sumamente triste y hasta confesó que si pudiera regresar el tiempo lo haría para abrazar y besar mucho más a su madre.

“Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más y decirte más veces “Te amo” viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien, te siento, vives en mí, mi corazón está muy triste, mi alma también, me faltas a cada instante, me falta mi copiloto, nuestras llamadas de todos los días, nuestras risas, tus consejos, me falta TODO lo que me daba mi Má…”

ANDREA LEGARRETA