Mónica Noguera alista demanda contra Chisme No Like y manda mensaje a Erik Rubín y Andrea Legarreta | VIDEO

Ahora sí hubo alguien que ya le puso un estate quieto a los polémicos conductores de “Chisme no Like”, Javier Ceriani y Elisa Beristain. Pues la conductora mexicana, Mónica Noguera estaría alistando todo para demandarlos, y en medio de la controversia que crearon, la expareja del vocalista de Maná, Fer, envió un sentido mensaje a Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Seguro se estarán preguntando de qué hablamos, pues tal vez no siguieron toda esta polémica que se ha hecho viral en días recientes. Pero no se me apuren que en breve les cuento de que se trata.

Resulta que Ceriani y Beristain “destaparon” una supuesta infidelidad de parte de Erik Rubín a Andrea Legarreta, y señalaron a Mónica Noguera como la supuesta tercera en discordia en dicha relación, a quien de igual forma acusaron de ser la causante de la separación de dichos famosos.

Ante todo, esto, Mónica se había intentado mantener al margen para no dar paso a que este chisme creciera. Pero ahora sí que estos presentadores sobrepasaron una línea muy delgada y pusieron en jaque la dignidad y la imagen de Noguera.

Por ello, la presentadora de Grupo Imagen rompió el silencio y dio a conocer que todo es una completa mentira. Explicando cuál es su verdadera relación con Erik, y de igual forma con Andrea, a quien le envió un mensaje, muy apenada por estos chismes sin sustento que se están regando como pólvora, repetimos, sin sustento alguno.

Fue para el show de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, retomado por “Sale el sol”, donde Mónica fue muy clara. Y sin guardarse nada les pidió a todos los medios de la farándula que los dejen en paz.

“Es mi hermano Erik Rubín, es mi hermana Andrea Legarreta déjenlos en paz. Paren con mentiras, calumnias, en la libertad de expresión hay un límite, cuando violentas la dignidad de las personas, cuando incitas al odio ¡basta!” MÓNICA NOGUERA

Escribió la conductora en redes, para posteriormente extender el mismo mensaje en el show de Infante. Donde desmintió de manera muy serena cada señalamiento en su contra.

¿Qué tremendo mensajito envió Andrea Legarreta a Chisme no Like?

Durante los primeros minutos del matutino de Televisa, la reconocida conductora tomó la palabra para dirigirse de manera muy seria y a la yugular a los conductores de este show ante esta información falsa.

“El día de hoy quiero hablar como mujer, para apoyar y defender y ser justa con otra mujer. Resulta que hay un par de conductores, que más bien son escorias humanas porque así es. Un tal Javier Ceriani y una tal Elisa Beristain. A lo que voy es a que ahora me entero de que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde…” ANDREA LEGARRETA

Andrea Legarreta defiende a Monica Noguera y les llama ESCORIA y ASQUEROSOS a Javier Ceriani y a Elisa Beristain. La conductora también da a entender que podría demandar a los conductores de Chisme No Like. Vamos con las imágenes:#ChismeNoLike #ProgramaHoy pic.twitter.com/TlCDElQcsM— Chismosote (@ChismosoteTV) September 8, 2023

Pero eso sólo era el comienzo, pues Andrea no paró ahí y les dijo el huevo y quien lo puso como pocas veces, pues ella no suele estar metida en chismes.

“Es una tras otra, ofenden, ponen en jaque a familias, a personas que son seres humanos. Ustedes dos son un par de asquerosos, mentirosos. Y qué bueno que hay demandas, y que bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos. Lo estoy haciendo por Mónica porque fíjense ustedes que fuerte es esto porque para mis hijas lo que la gente diga, lo que sigan sumando, ellas lo que ven y lo que viven es su realidad. Para Erik, para mí, una rayita más” ANDREA LEGARRETA

