Andrea Legarreta estalla contra Javier Ceriani y Elisa Beristain y los llama escorias ¡Alista demanda! | VIDEO

Ahora sí que Andrea Legarreta sacó toda su furia pues los conductores del polémico show “Chisme no like” pasaron el límite de la famosa presentadora mexicana y ya le colmaron la paciencia. Quien aprovechó un momento del programa “Hoy” para decirles de todo y amenazarlos con una posible y muy ruda demanda.

Legarreta se puso muy ruda, como pocas veces, con Javier Ceriani y Elisa Beristain después de que estos aseguran que una “supuesta investigación” comprueba que la también presentadora mexicana, Mónica Noguera, es la tercera en discordia y la causante de su separación de Erik Rubín.

Andrea no pudo ocultar su molestia ante estas acusaciones de los controversiales presentadores, quienes ya es habitual que se metan en temas de demandas.

Durante los primeros minutos del matutino de Televisa, la reconocida conductora tomó la palabra para dirigirse de manera muy seria y a la yugular a los conductores de este show ante esta información falsa.

“El día de hoy quiero hablar como mujer, para apoyar y defender y ser justa con otra mujer. Resulta que hay un par de conductores, que más bien son escorias humanas porque así es. Un tal Javier Ceriani y una tal Elisa Beristain. A lo que voy es a que ahora me entero de que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde…”

ANDREA LEGARRETA