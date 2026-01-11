Josh Allen lidera a Bills con tres touchdowns contra Jaguars y los lleva a la ronda divisional de la NFL

Con una actuación decisiva de Josh Allen, los Buffalo Bills derrotaron 27-24 a los Jacksonville Jaguars este domingo y aseguraron su pase a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana en los playoffs de la NFL. El mariscal de campo fue la figura del encuentro al sumar tres anotaciones en un cierre dramático.

Josh Allen, el motor ofensivo de Buffalo

El quarterback de los Bills firmó una actuación completa: 273 yardas por pase, un envío de ‘touchdown’, además de 33 yardas por tierra y dos anotaciones terrestres, confirmando su papel como líder absoluto en el momento más exigente de la temporada.

Su impacto fue clave en un partido de constantes cambios en el marcador y alta tensión hasta el último segundo.

Defensivas imponen condiciones en el inicio

El primer cuarto estuvo marcado por el dominio defensivo. La defensiva de Buffalo, considerada la número uno contra el pase, dio el primer golpe con una intercepción de Shaq Thompson, que fue capitalizada por el ataque con un gol de campo de 50 yardas de Matt Prater para el 0-3.

Los Jaguars reaccionaron de inmediato. Trevor Lawrence se repuso del error y al inicio del segundo cuarto conectó un pase de anotación con Brian Thomas para darle la vuelta al marcador 7-3.

Allen resiste y devuelve la ventaja a Bills

Tras un duro golpe en la cabeza, Josh Allen superó una revisión por conmoción cerebral y regresó al campo para liderar una ofensiva de 92 yardas en 10 jugadas, culminada con un ‘touchdown’ por tierra que devolvió la ventaja a Buffalo (7-10).

Jacksonville tuvo la opción de empatar antes del descanso, pero Cam Little falló un gol de campo de 54 yardas, dejando el marcador intacto al medio tiempo.

Intercambio de golpes y final de infarto

En el tercer cuarto, ambos equipos intercambiaron goles de campo para colocar el marcador 10-13 a favor de los Bills. El último periodo fue un auténtico carrusel.

Los Jaguars retomaron la ventaja 17-13 con una ofensiva sólida de 62 yardas en 11 jugadas, coronada por una recepción de ‘touchdown’ de Parker Washington. Buffalo respondió de inmediato y recuperó el liderato 17-20 con un pase de anotación de Allen a Dalton Kincaid.

Jacksonville volvió a golpear con una serie de 77 yardas en 10 jugadas, finalizada con recepción de ‘touchdown’ de Travis Etienne para el 24-20.

La última palabra fue de Josh Allen

Con apenas un minuto en el reloj, Josh Allen tomó el balón y selló la remontada definitiva con una jugada personal para su segundo ‘touchdown’ terrestre del partido, colocando el 24-27 final.

La defensiva de Buffalo Bills cerró el triunfo con una intercepción de Cole Bishop en el último intento desesperado de los Jaguars, confirmando el pase a la siguiente ronda.

COLE BISHOP CALLED GAME!!!!!!



📺: CBS pic.twitter.com/12Bd9W3rD7 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 11, 2026

Bills avanzan con autoridad en los playoffs

Con este triunfo, los Buffalo Bills se instalan en la Ronda Divisional de la NFL, impulsados por un Josh Allen determinante, mientras que los Jacksonville Jaguars se despiden tras un duelo vibrante que se decidió en los instantes finales.

