Matthew Stafford lidera el equipo NFL All-Pro

Matthew Stafford, Myles Garrett y Puka Nacua encabezan el equipo All-Pro de la NFL de 2025 elegido por Associated Press, en una votación que dejó varias historias destacadas y confirmó el peso de figuras consolidadas junto a nombres jóvenes que ya marcan época en la liga. El mariscal de campo de Los Angeles Rams logró por primera vez en su carrera la distinción de primer equipo All-Pro, superando en la votación a Drake Maye y convirtiéndose en uno de los protagonistas absolutos del anuncio.

Stafford, de 37 años, recibió 31 votos para el primer puesto frente a los 18 de Maye, mientras que Josh Allen obtuvo el voto restante. El quarterback firmó una temporada sobresaliente, liderando la NFL con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns. Además, registró un índice de pasador de 109.2, el segundo mejor de la liga, solo por detrás del 113.5 de Maye. “Esto es increíble”, afirmó Stafford al conocer la noticia. “No me lo esperaba. He jugado muchos años. Tengo mucho respeto por este deporte. Mucho respeto por los demás jugadores que hacen lo mismo que yo. No es algo fácil de hacer. Significa mucho”.

Estrellas ofensivas y una defensa de élite

De acuerdo con Elias Sports Bureau, Stafford es apenas el segundo jugador en la historia en ser nombrado All-Pro del primer equipo por primera vez en su decimoséptima temporada o posterior, una lista en la que también figura el pateador Gary Anderson. En ofensiva, Bijan Robinson fue elegido como corredor, mientras que Christian McCaffrey ocupó el rol de jugador polivalente. En el cuerpo de receptores destacan Puka Nacua, Jaxon Smith-Njigba y Ja’Marr Chase, con Trey McBride como ala cerrada tras recibir 49 de 50 votos para el primer puesto.

La defensa estuvo liderada por Myles Garrett, quien rompió el récord de capturas en una sola temporada con 23 y alcanzó su quinta selección All-Pro. A su lado aparecieron Will Anderson Jr. y Micah Parsons como cazamariscales. Parsons, quien se recupera de una cirugía de ligamento cruzado anterior, valoró el reconocimiento: “Esto es genial. Lo necesitaba de verdad. Espero poder recuperar ese mismo nivel esta temporada baja”.

Los Denver Broncos fueron el equipo con mayor presencia en el primer equipo, con cuatro jugadores, mientras que otros como Philadelphia, Houston y Detroit también aportaron varias piezas clave. En total, 18 novatos lograron entrar en alguno de los equipos, incluyendo cinco en unidades de equipos especiales, una señal del relevo generacional que vive la NFL.

El proceso de selección se realizó bajo el sistema de votación de la AP, en el que los votantes eligen un primer y segundo equipo. Los votos fueron contabilizados por la firma Lutz and Carr, cerrando un anuncio que vuelve a poner el foco en el rendimiento individual dentro de una temporada cargada de talento.

Listado en limpio de jugadores y equipos

Primer Equipo All-Pro

Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Bijan Robinson (Atlanta Falcons)

Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)

Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

Trey McBride (Arizona Cardinals)

Garrett Bolles (Denver Broncos)

Joe Thuney (Chicago Bears)

Creed Humphrey (Kansas City Chiefs)

Quinn Meinerz (Denver Broncos)

Penei Sewell (Detroit Lions)

Myles Garrett (Cleveland Browns)

Will Anderson Jr. (Houston Texans)

Micah Parsons (Green Bay Packers)

Jeffery Simmons (Tennessee Titans)

Zach Allen (Denver Broncos)

Jack Campbell (Detroit Lions)

Jordyn Brooks (Miami Dolphins)

Derek Stingley Jr. (Houston Texans)

Quinyon Mitchell (Philadelphia Eagles)

Cooper DeJean (Philadelphia Eagles)

Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Kevin Byard (Chicago Bears)

Will Reichard (Minnesota Vikings)

Jordan Stout (Baltimore Ravens)

Ray Davis (Buffalo Bills)

Chimere Dike (Tennessee Titans)

Devon Key (Denver Broncos)

Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Segundo Equipo All-Pro

Drake Maye (New England Patriots)

James Cook (Buffalo Bills)

Patrick Ricard (Baltimore Ravens)

George Pickens (Dallas Cowboys)

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Chris Olave (New Orleans Saints)

Bijan Robinson (Atlanta Falcons)

Kyle Pitts (Atlanta Falcons)

Trent Williams (San Francisco 49ers)

Quenton Nelson (Indianapolis Colts)

Aaron Brewer (Miami Dolphins)

Chris Lindstrom (Atlanta Falcons)

Darnell Wright (Chicago Bears)

Brian Burns (New York Giants)

Danielle Hunter (Houston Texans)

Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Leonard Williams (Seattle Seahawks)

Cameron Heyward (Pittsburgh Steelers)

Devin Lloyd (Jacksonville Jaguars)

Ernest Jones IV (Seattle Seahawks)

Patrick Surtain II (Denver Broncos)

Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Derwin James (Los Angeles Chargers)

Jessie Bates III (Atlanta Falcons)

Talanoa Hufanga (Denver Broncos)

Xavier McKinney (Green Bay Packers)

Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Michael Dickson (Seattle Seahawks)

Kavontae Turpin (Dallas Cowboys)

Marcus Jones (New England Patriots)

Del’Shawn Phillips (Los Angeles Chargers)

Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

