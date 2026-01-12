Habrá nuevo campeón en la NFL: 49ers silencian a los monarcas Eagles y los echan de playoffs

Los San Francisco 49ers dieron uno de los golpes más contundentes de los playoffs de la NFL al vencer 23-19 a los Philadelphia Eagles, campeones defensores, y sellar su clasificación a la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional (NFC) en un duelo intenso y de alto voltaje.

San Francisco ya conoce a su rival en la NFC

Con esta victoria, los 49ers enfrentarán en la siguiente ronda a los Seattle Seahawks, el mejor equipo de la NFC durante la temporada. En la otra llave divisional, los Los Angeles Rams se medirán ante los Chicago Bears, en una fase que promete emociones fuertes.

🗣️ JJ WITH A MESSAGE FOR THE FAITHFUL pic.twitter.com/v92cg551xG — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2026

Purdy y McCaffrey lideran el arranque de los 49ers

El partido comenzó con un San Francisco agresivo. La ofensiva recorrió 76 yardas en su primera serie, culminada con una recepción de touchdown de Demarcus Robinson. La respuesta de Philadelphia no se hizo esperar con una ofensiva de 63 yardas, cerrada por un acarreo de Dallas Goedert.

El marcador quedó 6-7 luego de que Jake Elliott fallara el punto extra, un error que más tarde pesaría en el resultado final.

Eagles reaccionan, pero llega la mala noticia para San Francisco

En el segundo cuarto, los Eagles tomaron el control momentáneo del partido. Dallas Goedert volvió a aparecer, ahora con una recepción de anotación, para colocar el 13-7 a favor de los locales.

En la siguiente serie ofensiva, los 49ers sufrieron una baja sensible: George Kittle, una de sus principales armas ofensivas, salió lesionado de la pierna derecha y fue retirado en el carrito de emergencias. Se teme que el ala cerrada haya sufrido una ruptura del tendón de Aquiles, aunque no ha habido confirmación oficial de la lesión.

49ers se mantienen con vida pese a la adversidad

A pesar del golpe anímico, San Francisco logró sumar puntos antes del descanso con un gol de campo de Eddy Pineiro, que ajustó el marcador 13-10 y mantuvo el partido al alcance.

Intercepción clave y ventaja parcial de Philadelphia

En el tercer cuarto, la defensiva de Philadelphia presionó de manera constante a Brock Purdy. La estrategia rindió frutos cuando Quinyon Mitchell interceptó un pase en una serie que amenazaba con cambiar el rumbo del encuentro.

Los Eagles aprovecharon la oportunidad y ampliaron la ventaja 16-10 con un nuevo gol de campo de Jake Elliott.

McCaffrey inclina el juego para San Francisco

El inicio del último cuarto marcó el punto de inflexión. Los 49ers ejecutaron una jugada reversible que terminó en touchdown, cuando Jauan Jennings lanzó a la zona de anotación y conectó con Christian McCaffrey, quien firmó una actuación decisiva.

Ese envío colocó el marcador 16-17, devolviendo la ventaja a San Francisco y encendiendo la recta final del encuentro.

Brock finds CMC for six‼️ pic.twitter.com/kEgfXk96SI — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2026

San Francisco elimina al campeón y sueña en grande

Con temple, ajustes defensivos y el liderazgo de Brock Purdy y Christian McCaffrey, los 49ers lograron resistir en los minutos finales para sellar una victoria histórica como visitantes.

El triunfo no solo elimina a los Philadelphia Eagles, sino que confirma a San Francisco como uno de los contendientes más sólidos en la NFC, de cara a un choque explosivo ante los Seattle Seahawks en la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL.



