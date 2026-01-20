NFL anunció a los árbitros del Super Bowl LX

La NFL confirmó este martes el equipo de arbitraje que tendrá a su cargo la conducción del Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero, en un anuncio que comenzó a marcar el clima previo al evento más esperado de la temporada. La liga dio a conocer tanto al árbitro principal como al grupo de oficiales que estará en el terreno de juego, una designación que siempre genera atención por la influencia que puede tener en el desarrollo del partido.

El elegido como árbitro principal fue Shawn Smith, quien vivirá su primera experiencia dirigiendo un Super Bowl. Junto a él estarán Roy Ellison, en funciones de árbitro, y Eugene Hall, como juez de línea, ambos con mayor recorrido en este escenario, ya que participarán por tercera vez en un equipo designado para el juego por el título.

También formarán parte del grupo Julian Mapp, juez de línea; Jason Ledet, juez de campo, y Andrew Lambert, responsable del sistema de repeticiones, todos ellos con su primera oportunidad en el evento más importante de la NFL. La combinación de experiencia y nuevas caras fue uno de los puntos destacados en la selección anunciada por la liga.

Shawn Smith is the referee for this year’s Super Bowl. It will be his first pic.twitter.com/UDZl7O9LYx — Jonathan Jones (@jjones9) January 20, 2026

Un perfil de bajo impacto en sanciones

De acuerdo con datos de Pro Football Reference, el encuentro más reciente dirigido por Smith en playoffs fue la victoria de los New England Patriots por 28-16 sobre los Houston Texans en la ronda divisional de la AFC. Ese partido registró siete penalizaciones combinadas para 80 yardas, una cifra moderada en comparación con otros compromisos de postemporada.

En cinco de los últimos seis años, Smith ha señalado menos infracciones que el promedio de la liga. Entre 2023 y 2025, su media fue de alrededor de 12 banderas por partido, un registro que suele interpretarse como una tendencia a permitir mayor fluidez en el juego. Para muchos aficionados, este dato representa una señal positiva, en la medida en que refuerza la expectativa de que el Super Bowl LX se defina principalmente por el rendimiento de los equipos y no por decisiones arbitrales determinantes.

Cameron Filipe, de Football Zebras, destacó además la rapidez con la que Smith logró posicionarse entre los oficiales de confianza de la liga. Recordó que integró el equipo arbitral que condujo el campeonato de la NFC en enero de 2018, cuando los Philadelphia Eagles vencieron a los Minnesota Vikings, el primer año en que pudo trabajar en esa instancia. Hasta ahora, acumula 10 partidos de playoffs en su trayectoria.

El espectáculo que rodeará al partido

Más allá del arbitraje, la NFL también confirmó recientemente varios detalles del show que acompañará al Super Bowl LX. El evento abrirá con la actuación de Green Day, que se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, a poco más de una hora de su ciudad natal, Rodeo. La elección se produce en medio de cuestionamientos públicos por la designación previa de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo.

El show, producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, será transmitido el 8 de febrero de 2026 por NBC, Telemundo y Peacock. La jornada incluirá además la interpretación del himno nacional estadounidense a cargo de Charlie Puth, junto con “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, interpretadas por Brandi Carlile y Coco Jones, respectivamente.

Con árbitros definidos y un programa artístico confirmado, la cuenta regresiva hacia el Super Bowl LX ya está oficialmente en marcha.



Sigue leyendo:

· Pateador mexicano Jesús Gómez se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

· Habrá nuevo campeón en la NFL: 49ers silencian a los monarcas Eagles y los echan de playoffs

· Matthew Stafford lidera el equipo NFL All-Pro