Buffalo Bills despiden a Sean McDermott tras dolorosa eliminación contra los Broncos

Los Buffalo Bills sacudieron la NFL este lunes al anunciar el despido del entrenador Sean McDermott, apenas días después de la eliminación del equipo en la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC) frente a los Denver Broncos.

La decisión marca el cierre de una etapa clave en la historia reciente de la franquicia, que bajo el mando de McDermott se consolidó como un contendiente constante en los playoffs, aunque sin lograr el ansiado pase al Super Bowl.

Terry Pegula explica la salida de Sean McDermott

El propietario del equipo, Terry Pegula, justificó la determinación con un mensaje directo y enfocado en el futuro competitivo de la organización.

“Sean ha hecho un trabajo excepcional al frente de nuestro equipo durante las últimas nueve temporadas. Pero ahora necesitamos una nueva estructura de liderazgo para brindar a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel. Se lo debemos a nuestros jugadores y a la ‘Bills Mafia'”, señaló Pegula.

La eliminación fue especialmente dolorosa para Buffalo, que cayó 33-30 en tiempo extra ante los Broncos el sábado anterior, resultado que frustró el pase a la final de la AFC, la antesala directa del Super Bowl.

Un ciclo exitoso, pero sin Super Bowl para los Bills

Pegula también reconoció el impacto positivo que tuvo McDermott desde su llegada en 2017.

“Sean ayudó a cambiar la mentalidad de esta organización y fue fundamental para que los Bills se convirtieran en un equipo que participaba constantemente en los playoffs. Respeto todo el trabajo, la lealtad y la atención al detalle que demostró por este equipo y la comunidad. Le deseo a Sean y su familia lo mejor”, agregó el dueño de la franquicia.

Antes de la llegada del estratega, los Buffalo Bills no habían disputado la postemporada desde la temporada 1999, una sequía que terminó de inmediato con su primer año al frente del equipo.

Los números de Sean McDermott en Buffalo

Durante nueve temporadas, McDermott consiguió:

Ocho clasificaciones a playoffs

Eliminaciones: Dos en ronda de comodines Cuatro en ronda divisional Dos finales de la AFC (derrotas ante los Kansas City Chiefs en 2020 y 2024)



En cuanto a estadísticas, el entrenador se despide con un récord de 98 victorias y 50 derrotas en temporada regular, además de una marca equilibrada de 8-8 en playoffs.

Brandon Beane liderará la búsqueda del nuevo entrenador

La organización ya comenzó a planificar el futuro inmediato. Pegula confirmó quién estará al frente del proceso de transición.

“Desde ahora, Brandon Beane se desempeñará como presidente de operaciones y gerente general de los Buffalo Bills y supervisará la búsqueda de nuestro nuevo cuerpo técnico”, concluyó el propietario.

Con esta decisión, los Buffalo Bills entran oficialmente en una nueva era, con el objetivo claro de transformar su éxito sostenido en playoffs en una verdadera oportunidad de campeonato dentro de la NFL.

