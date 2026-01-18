Malas noticias en Denver: Los Broncos tendrán que arreglárselas sin Bo Nix en la final de la AFC por lesión

Los Denver Broncos recibieron un duro golpe a una semana de disputar la final de la AFC. Este sábado, el entrenador Sean Payton confirmó que Bo Nix, mariscal de campo titular del equipo, quedó fuera del resto de los playoffs de la NFL tras sufrir una fractura en el tobillo derecho.

Sean Payton confirma la baja de Bo Nix

En conferencia de prensa, Sean Payton dio a conocer el diagnóstico que cambia por completo el panorama de Denver rumbo al duelo por el campeonato de la Conferencia Americana.

“Les tengo malas noticias. En la penúltima jugada del tiempo extra, Bo se fracturó el tobillo derecho. Tiene programada una cirugía el martes de esta semana, por lo que ha quedado fuera para el resto de los ‘playoffs‘”, afirmó Payton en conferencia de prensa.

La lesión ocurrió en el tiempo extra del dramático triunfo de los Broncos por 33-30 sobre los Buffalo Bills, resultado que selló el boleto de Denver a la final de la AFC.

HC Sean Payton announced that QB Bo Nix fractured a bone in his ankle on the second-to-last play of the game and will miss the rest of the season.



We got your back, 🔟. 🧡 pic.twitter.com/zOGVjxAV5r — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Broncos avanzan, pero pierden a su líder ofensivo

La victoria ante Buffalo clasificó a los Denver Broncos al duelo por el título de la AFC, donde la próxima semana enfrentarán al ganador del choque entre los New England Patriots y los Houston Texans, que se disputa este domingo.

Sin embargo, el pase a la final quedó marcado por la lesión de Bo Nix, quien fue pieza clave para que la franquicia regresara a un juego por el campeonato tras una década de ausencia.

La gran actuación de Bo Nix antes de la lesión

Antes de salir lesionado, Bo Nix tuvo una actuación sobresaliente. El mariscal lanzó para 279 yardas y tres anotaciones, y en el tiempo extra mostró temple y madurez pese a estar en apenas su segunda temporada en la NFL.

Con 25 años, Nix llevó a su equipo a posición de gol de campo para sellar la victoria. No obstante, en el último pase que lanzó, su tobillo se dobló de manera aparatosa, provocando la fractura que lo dejará fuera del cierre de la postemporada.

Bo Nix lays it out perfectly on 3rd and 8 🎯



BUFvsDEN on CBS/Paramount+

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/1iPnsNxWMC — NFL (@NFL) January 17, 2026

Payton cierra filas y apuesta por Stidham

Visiblemente afectado, Sean Payton evitó profundizar en la situación tras el anuncio inicial y dejó claro que el equipo ya tiene definido a su reemplazo.

“Stidham está listo para jugar. No creo que haya más preguntas, ya saben como es esto, el fútbol americano es así, todos lo sentimos”, concluyó el entrenador.

Jarrett Stidham, el encargado de tomar los controles

El encargado de suplir a Bo Nix será Jarrett Stidham, quarterback de 29 años con experiencia limitada en la NFL. Stidham fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los New England Patriots, equipo con el que disputó ocho partidos en tres temporadas.

En 2022 pasó a Las Vegas Raiders, donde vio acción en cinco encuentros, y llegó a los Broncos en 2023. Desde entonces ha participado en siete juegos, uno de ellos en la presente campaña.

Los números de Nix y el reto de Denver

Durante la temporada regular, Bo Nix firmó una gran campaña al acumular 3.931 yardas por pase, 25 anotaciones y apenas 11 intercepciones, cifras que lo consolidaron como uno de los quarterbacks más sólidos del año.

Ahora, los Denver Broncos deberán afrontar la final de la AFC sin su líder ofensivo, depositando su confianza en Jarrett Stidham y en una defensiva que buscará mantener vivo el sueño de llegar al Super Bowl pese a la adversidad.

See you next Sunday at 1pm MT, #BroncosCountry 🤩 pic.twitter.com/122tboxiLA — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Sigue leyendo:

· Seattle Seahawks aseguran la Final de la NFC en casa tras aplastar a los 49ers

· Mike Tomlin deja a los Steelers tras 19 años y un récord histórico en la NFL

· Pateador mexicano Jesús Gómez se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL