Rams congelan a los Bears en Chicago y tras un final de infarto avanzan a la final de la NFC

Los Rams sobrevivieron a un nuevo final dramático de los Chicago Bears y sellaron su boleto a la final de la Conferencia Nacional (NFC) tras imponerse 20-17 en tiempo extra en un helado Soldier Field, con temperaturas de -9 grados centígrados y una intensa nevada que convirtió el partido en una auténtica batalla.

Con este triunfo, los Rams visitarán a los Seattle Seahawks el próximo domingo, con el pase al Súper Bowl en juego.

EARNED OUR SPOT IN THE NFC CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/parDsHuOot — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 19, 2026

Bears rozan otro milagro, pero se quedan en la orilla

Los Chicago Bears, el equipo con más remontadas en el último cuarto durante la temporada (7), estuvieron cerca de firmar otra hazaña. Caleb Williams forzó la prórroga con un pase espectacular a Cole Kmet para el touchdown del 17-17, una jugada que levantó al estadio completo.

Chicago incluso tuvo la posesión para ganar el partido en el tiempo extra, pero una intercepción de Kam Curl a Williams cambió el destino del encuentro y devolvió el balón a los Rams.

Davante Adams y Mevis sellan el triunfo angelino

Tras la intercepción, Matthew Stafford encontró su mejor jugada de la noche con una recepción espectacular de Davante Adams, quien logró arrastrar ambos pies dentro del campo bajo la nieve. Esa acción abrió el camino para que Harrison Mevis conectara el gol de campo ganador desde 42 yardas.

Así, Los Ángeles Rams sobrevivieron a la presión y celebraron un triunfo de alto voltaje en condiciones extremas.

Duelo de quarterbacks bajo condiciones extremas

Matthew Stafford sufrió con el clima ártico de Chicago y terminó con 258 yardas por pase, sin touchdowns ni intercepciones.

Del otro lado, Caleb Williams fue más atrevido: acumuló 257 yardas aéreas, 40 por tierra y dos pases de anotación, pero pagó su agresividad con tres intercepciones, dos de ellas decisivas.

El partido se disputó bajo una nevada constante que obligó al personal del estadio a limpiar las líneas del campo en cada pausa, complicando el trabajo ofensivo de ambos equipos.

Soldier Field lleno y ambiente de postemporada total

A pesar del frío extremo, el Soldier Field lució completamente lleno. Las entradas más baratas alcanzaron los 420 dólares y la afición de Chicago, ávida de éxito tras años lejos de los reflectores, permaneció de pie durante más de tres horas.

Inicio valiente y golpe temprano de los Rams

Los Bears llegaron a este duelo tras eliminar a los Green Bay Packers con una remontada épica y mostraron valentía desde la primera serie. Sin embargo, la apuesta salió mal: Cobie Durant interceptó a Williams y, en su primer drive, los Rams castigaron con una carrera de cuatro yardas de Kyren Williams para el 7-0.

Chicago respondió de inmediato con un pase de anotación de tres yardas de Williams a DJ Moore, manteniéndose fiel al estilo agresivo de Ben Johnson.

Intercambio de golpes y defensas protagonistas

La primera ventaja de los Bears llegó con un gol de campo de 48 yardas de Cairo Santos (10-7), pero Los Ángeles igualó antes del descanso con un field goal de Harrison Mevis desde 32 yardas.

En la segunda mitad, las defensas se impusieron. Stafford tuvo problemas para conectar con sus receptores y Williams, al asumir riesgos, lanzó su segunda intercepción. El marcador se mantuvo intacto hasta el último cuarto.

Kyren Williams acerca a Rams, pero Bears reaccionan

Con seis minutos por jugar, Kyren Williams anotó su segundo touchdown del partido con una carrera de cuatro yardas para el 17-10, dejando a Chicago contra la pared.

Cuando parecía que el partido estaba decidido, Caleb Williams volvió a desafiar la lógica. Bajo presión extrema, retrocedió hasta la yarda 40 y lanzó un pase perfecto que Cole Kmet atrapó para forzar la prórroga. Oficialmente fue una ganancia de 14 yardas, pero el balón recorrió más de 40.

Intercepción decisiva y boleto a la Final de la NFC

En la prórroga, la defensiva de los Bears devolvió el balón a su ofensiva tras la primera posesión de los Rams. A Chicago le bastaba un gol de campo, pero en el centro del campo apareció Kam Curl para interceptar a Williams y cambiar la historia.

En la siguiente serie, Stafford conectó con Davante Adams y dejó todo listo para que Mevis sentenciara el triunfo.

Ahora, Rams y Seahawks se enfrentarán el próximo domingo en Seattle con un lugar en el Súper Bowl de Santa Clara en juego, en lo que promete otro capítulo inolvidable de los playoffs de la NFL.

BATTLED. ADVANCED. ONTO THE NEXT. 🗣️ pic.twitter.com/oUjReIUmqu — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 19, 2026

