Patriots dominan bajo la nieve y regresan a la Final de la AFC tras vencer a Texans

Los New England Patriots volvieron a hacer historia este domingo al imponerse 28-16 a los Houston Texans bajo una intensa nevada en Boston, resultado con el que sellaron su pase a la final de la AFC de la NFL, instancia en la que se medirán a los Denver Broncos.

La férrea defensa de los Patriots fue clave para neutralizar a unos Texans que llegaban con diez victorias consecutivas y una de las unidades defensivas más temidas de la liga, pero que en la ronda divisional volvieron a tropezar, una barrera que nunca han logrado superar.

Good battle 🤝 pic.twitter.com/btFxM1itvB — New England Patriots (@Patriots) January 18, 2026

Houston vuelve a caer en la ronda divisional

El conjunto texano cometió cinco pérdidas de balón, incluidas cuatro intercepciones al mariscal C.J. Stroud, errores que resultaron determinantes y de los que nunca lograron reponerse.

Con esta derrota, Houston Texans sumó su séptima eliminación en la ronda divisional de la NFL, prolongando una historia de frustraciones en esta instancia.

Drake Maye lidera el regreso de Patriots a la élite

Los Patriots disputarán una final de conferencia por primera vez desde 2018, la última temporada de Tom Brady en Nueva Inglaterra. El responsable de devolver la ilusión es Drake Maye, quien firmó una actuación sólida con 16 pases completos de 27 intentos, tres touchdowns y 179 yardas.

Maye, candidato al MVP de la temporada junto a Matthew Stafford, lanzó una intercepción, pero superó ampliamente a Stroud, quien cerró con 20 de 47, 212 yardas, un touchdown y cuatro pérdidas de balón.

DeMario Douglas marca el rumbo del partido

Los Patriots abrieron el marcador en su segunda serie ofensiva. En una jugada clave de cuarto intento, Drake Maye conectó con DeMario Douglas, quien recorrió 21 yardas hasta la zona de anotación para el 7-0.

Los Texans respondieron con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn (7-3) y más tarde tomaron ventaja en el segundo cuarto con un touchdown de Christian Kirk, tras pase de 10 yardas de Stroud.

Defensa y ofensiva sentencian antes del descanso

La reacción de Houston fue breve. Nueva Inglaterra golpeó con contundencia antes del medio tiempo. Primero, Marcus Jones devolvió una intercepción hasta la anotación para un touchdown defensivo; después, Stefon Diggs atrapó un pase de siete yardas de Maye.

El marcador al descanso reflejaba el dominio local: 21-10 a favor de los Patriots.

Texans sin respuestas en la segunda mitad

Tras el descanso, los Texans chocaron repetidamente contra la defensiva local. Dos goles de campo de Fairbairn acercaron a Houston (21-16), pero la ofensiva nunca logró encontrar ritmo.

En el último cuarto, Kayshon Boutte amplió la ventaja con un espectacular touchdown a una mano, tras un pase de 32 yardas de Maye, para poner cifras definitivas.

Patriots rumbo a Denver y al Super Bowl LX

Con 13 minutos por jugar, Houston se quedó sin respuestas y el marcador ya no se movió.

Así, los New England Patriots avanzaron a la final de la AFC, que se disputará el próximo domingo en Denver frente a los Broncos, quienes vienen de vencer 33-30 a los Buffalo Bills y perdieron por lesión a Bo Nix.

FINAL 4 🤩 pic.twitter.com/NVZAVgZf3k — New England Patriots (@Patriots) January 18, 2026

