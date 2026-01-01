“Un tipo muy especial”: Fernando Mendoza e Indiana aplastan a Alabama en el Rose Bowl

En las semanas previas al Rose Bowl o Tazón de las Rosas, Fernando Mendoza había comentado acerca de la gran oportunidad de poder presentarse en el mítico estadio de Pasadena y hacer una buena labor para inspirar a los jóvenes hispanos. El quarterback de sangre cubana respondió a las expectativas con una demostración prácticamente perfecta en la que tuvo más pases de anotación que incompletos.

Fernando Mendoza, quien ganó el Trofeo Heisman hace algunas semanas para convertirse en el tercer hispano en hacerlo, lanzó 3 pases de touchdown y los Hoosiers de Indiana continuaron con su temporada perfecta al demoler a Alabama 38-3 en la edición 112 del Rose Bowl este día de Año Nuevo.

“Significa mucho”, dijo Mendoza cuando La Opinión le preguntó sobre su actuación en el más tradicional de los tazones colegiales. Lo dijo en inglés explicando que su español no es suficientemente bueno.

“De hecho tengo mucha familia mexicana aquí y toda mi familia de Miami vino a ver. Es un gran escenario, histórico, el Rose Bowl. Es un sitio icónico no solo en los deportes colegiales, sino en todos los deportes. Así que pienso que es una gran oportunidad para todos nosotros poder ser campeones del Rose Bowl”.

El hombre de 22 años, cuyos cuatro abuelos emigraron de Cuba, completó 14 de 16 pases para 192 yardas y 3 touchdowns. No tuvo que emplearse a fondo porque su equipo dominó por completo, sobre todo en la trinchera al acumular 204 yardas por carrera. Incluso, Fernando fue relevado por su hermano Alberto Mendoza en los minutos finales.

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, reacciona tras lanzar un pase de touchdown a Charlie Becker en la primera mitad del juego contra Alabama. Crédito: Kyusung Gong | AP

“Fernando es un tipo muy especial. Es único”, dijo sobre su quarterback estrella el entrenador Curt Cignetti. “Él no es egoísta, es el mejor jugador de equipo”.

Los Hoosiers (14-0) se enfrentarán a los Ducks de la Universidad de Oregon el viernes 9 de enero en Atlanta por un lugar al juego de campeonato nacional. La otra semifinal será entre Miami y el vencedor de Georgia vs. Mississippi.

Arriba 17-0, los Hoosiers mostraron su superioridad en la primera serie ofensiva de la segunda mitad. Mendoza, que había utilizado sus piernas de manera efectiva, conectó en una esquina con el receptor Elijah Sarrat para touchdown de 24 yardas. El marcador se puso 24-0 en camino al que muchos consideran el triunfo más importante en la historia del equipo de Indiana.

A DART FROM MENDOZA FOR THE TD 🔥 pic.twitter.com/ivhddNF2OQ — ESPN (@espn) January 1, 2026

Alabama (11-4), cuyo último título nacional fue en 2020 todavía con Nick Saban como entrenador en jefe, apenas pudo anotar sus primeros -y únicos- puntos restando 2:44 minutos del tercer periodo mediante un gol de campo.

Pero los Hoosiers de inmediato respondieron para liquidar el partido con una escapada de 25 yardas de Kaelon Black para un pizarra de 31-3 en los primeros segundos del último periodo. Otro corredor, Roman Hemby, agregó escapada de anotación de 18 yardas para la paliza de 38-3.

Fernando Mendoza finds Charlie Becker, touchdown Hoosiers! 😤 pic.twitter.com/YIMkuhFJdJ — ESPN (@espn) January 1, 2026

La lluvia cesó a tiempo para el show de Indiana

Sobre una cancha húmeda pero en buenas condiciones gracias a que la lluvia en la región cesó unas dos horas antes del kickoff, las defensas impusieron condiciones en el primer periodo del 11o. Rose Bowl.

Pero en el arranque del segundo cuarto, Indiana tomó la ventaja con un gol de campo de Nico Radicic de 31 yardas para coronar un serie de 16 jugadas, 84 yardas y 8:55 minutos.

En la siguiente posesión de los Hoosiers, Mendoza localizó a Charlie Becker con un pase por el centro de la zona de anotación para touchdown de 21 yardas, aumentando la ventaja a 10-0.

La única serie del primer medio en la que Alabama pudo mover el balón terminó por un fumble del quarterback Ty Simpson recuperado por Isaiah Jones en la yarda 46 de Indiana.

Aprovechando la buena posición de campo, el equipo No. 1 de la nación montó un ataque en los últimos tres minutos y Mendoza la coronó con un pase de 1 yarda a Omar Cooper Jr., quien se separó de un defensivo al cruzar la zona de anotación de un lado a otro. El 17-0 podía sonar sorpresivo, pero reflejó el dominio de Indiana, el cual continuó en la segunda mitad.

Noticia en desarrollo.