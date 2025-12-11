Presunto “affair” de coach de Michigan causa escándalo que escala a arresto

El prestigiado equipo de fútbol americano de la Universidad de Michigan es objeto de un serio escándalo originado por una relación extramarital del entrenador en jefe, quien más tarde fue arrestado.

Sherrone Moore fue despedido el miércoles de su puesto como entrenador de la Universidad de Michigan, el cual tuvo por dos años, luego de que una investigación interna reveló “evidencia creíble” de que se involucró en una relación inapropiada con una integrante de su staff, según el comunicado oficial.

La universidad indicó que tiene tolerancia cero ante este tipo de conducta. Moore, de 39 años, y su esposa Kelli tienen tres hijas. Reportes no verificados indican que la relación con su asistente fue revelada vía un tip anónimo.

Moore reemplazó a Jim Harbaugh durante otro escándalo

Sherrone Moore fue promovido a entrenador en jefe de los Wolverines luego de que Jim Harbaugh dejó al equipo para regresar a la NFL como el entrenador de los Chargers de Los Ángeles.

Bajo el liderazgo de Harbaugh, Michigan se vio inmerso en un escándalo de robo de señales a los equipos rivales por el cual Harbaugh fue castigado. Moore actuó como coach interino en su ausencia durante una temporada de campeonato nacional del equipo y eventualmente recibió la oportunidad de ser el head coach.

Bajo Moore, Michigan tuvo récord de 8-5 en 2024 y 9-3 este año. El equipo tiene programado jugar un juego de postemporada el 31 de diciembre contra Texas en el Citrus Bowl.

Jeremiah Smith, receptor de Ohio State, atrapa un pase de anotación durante el triunfo de su equipo el 29 de noviembre en Ann Arbor, Michigan, en el que resultó ser el último partido del entrenador Sherrone Moore al frente de los Wolverines. Crédito: Ryan Sun | AP

Autoridades policiales mencionaron amenaza para la comunidad

Hora después del anuncio del despido del coach, las cosas se pusieron peor. Sherrone Moore fue arrestado por autoridades de Saline, Michigan, como sospechoso de una agresión.

Un comunicado policial indicó que oficiales fueron llamados al número 3000 de Ann Arbor Saline Road ante una “amenaza presente para la comunidad”. Pero no se dieron más detalles del incidente. Tampoco se dieron a conocer los cargos.

La Policía de Saline dijo que había “asistido en la localización y detención del excoach de la Universidad de Michigan, Sherrone Moore”.

Especulaciones en redes sociales indican que el arresto de Moore fue debido a que amenazó con un cuchillo a la empleada de los Wolverines con la que sostenía la relación. Fuentes no verificadas mencionan que ella había quedado embarazada y que el coach intentó forzarla a tener un aborto antes del escándalo que detonó este miércoles.

