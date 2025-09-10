NCAA suspende de por vida a 3 jugadores por apostar en sus propios partidos

La NCAA anunció este miércoles la suspensión definitiva de tres jugadores de baloncesto universitario de la División I, luego de descubrir que apostaron en sus propios partidos y manipularon su rendimiento para obtener ganancias económicas.

Los sancionados son Mykell Robinson, Steven Vasquez y Jalen Weaver, quienes participaron en apuestas ilegales durante la temporada regular 2024-25, beneficiándose con miles de dólares en pagos obtenidos gracias a la manipulación de estadísticas y al intercambio de información privilegiada.

The NCAA has permanently banned three men's basketball players for betting and game manipulation.



Two players from Fresno State, plus one former Fresno State player who transferred to San José State, bet on their own/each other's games and manipulated games to win prop bets. pic.twitter.com/O4PJNm2qI2 — Front Office Sports (@FOS) September 10, 2025

Así operaba las apuestas de la NCAA

Según el informe del Comité de Infracciones de la NCAA, Robinson y Vasquez —excompañeros de cuarto en Fresno State— planearon que Robinson rindiera por debajo de lo esperado en un partido específico. Ambos, junto a un tercero, apostaron $2,200 dólares en su bajo desempeño y recibieron un pago de $15,950 dólares, el cual repartieron entre los involucrados.

Además, Robinson realizó 13 apuestas de fantasy relacionadas con su propio rendimiento, con un total de $454 dólares apostados y ganancias en una de ellas por $618 dólares. También colocó varias apuestas sobre Weaver, su compañero en Fresno State, con quien incluso intercambió información antes de los encuentros.

Por su parte, Weaver reconoció haber realizado una apuesta de $50 dólares en un parlay que incluía su propio rendimiento, el de Robinson y el de un tercer atleta, generando un beneficio de 260 dólares.

Investigación y sanciones

El escándalo salió a la luz en enero de 2025, cuando un operador de apuestas de Nevada reportó movimientos sospechosos en prop bets sobre Robinson. Esto activó la alerta de un sistema de monitoreo de integridad deportiva, lo que llevó a la investigación de la NCAA.

La organización señaló que Robinson y Vasquez no cooperaron con las indagaciones, mientras que Weaver sí admitió su participación.

Los tres jugadores fueron expulsados de sus equipos y universidades, y la NCAA confirmó que perdieron de forma permanente su elegibilidad para competir en el baloncesto universitario.

