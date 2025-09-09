Haaland luce nuevo nombre en su camiseta con la selección de Noruega: ¿A qué se debe?

Erling Haaland sorprendió a la afición noruega y al mundo del fútbol al anunciar que, desde ahora, jugará con sus dos apellidos en la camiseta de la selección nacional: Braut Haaland.

El goleador del Manchester City, conocido hasta ahora únicamente como “Haaland”, explicó que el cambio responde a la tradición de portar tanto el apellido paterno como el materno. En este caso, el “Haaland” corresponde a su padre, Alf Inge Haaland, exfutbolista profesional, mientras que “Braut” proviene de su madre, Gry Marita Braut, quien fue heptatleta en Noruega.

En redes sociales, el delantero ya se había presentado en ocasiones con su nombre completo, por lo que el ajuste en su uniforme no resulta del todo inesperado. Sin embargo, el estreno oficial con el nuevo dorsal se dio en el duelo de clasificación rumbo al Mundial 2026 contra Moldavia.

Un cambio de nombre en medio de una goleada histórica

El partido frente a Moldavia fue la ocasión ideal para estrenar la camiseta. Noruega arrolló 11-1 y Haaland brilló con cinco anotaciones, confirmando que, sin importar cómo figure en su espalda, su instinto goleador se mantiene intacto. A su lado, Martin Odegaard también tuvo un papel destacado al marcar un gol y dar dos asistencias, mientras que Thelo Aasgaard sorprendió con un póker.

Con este resultado, la selección que dirige Stale Solbakken llegó a 15 puntos en cinco encuentros, liderando con autoridad el Grupo I de las Eliminatorias europeas. Italia e Israel, ambos con 9 unidades, persiguen desde la segunda y tercera posición.

El contexto en Europa muestra que varios grupos se han apretado. En el Grupo K, Inglaterra se mantiene intratable con cinco triunfos en cinco partidos, seguida por Albania con ocho puntos tras vencer a Letonia. En el Grupo D, Francia sufrió para vencer a Islandia 2-1, con goles de Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

Otros resultados llamativos incluyeron la remontada de Portugal ante Irlanda (2-3) con tantos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo, así como la victoria de Austria sobre Bosnia (1-2), que dejó a ambos como colíderes del Grupo H con 12 puntos.

En total, serán 16 las selecciones europeas que accedan al Mundial 2026. Doce lo harán de forma directa como líderes de grupo, mientras que las cuatro plazas restantes se definirán en un repechaje entre los segundos lugares.

El cambio de Haaland a “Braut Haaland” ha generado curiosidad, pero también refleja una identidad más completa del delantero que busca llevar a Noruega a su primer Mundial desde 1998.



Sigue leyendo:

· Reportan que 10 de los 16 estadios sede en el Mundial 2026 han rebasado la temperatura límite para jugar fútbol

· Cuauhtémoc Blanco le aconseja a Chicharito Hernández que se retire

· Mundial de Clubes 2025 fue un éxito: lideró búsquedas y tuvo una audiencia de 2,700 millones de espectadores