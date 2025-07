Continúa el increíble 2025 de Sophie Guitron: brilla en comercial de la NFL

El año 2025 será inolvidable para Sophie Guitron, una joven mexicoamericana originaria de Los Ángeles que se dedica a practicar el ascendente deporte del flag football.

Sophie Guitron, de 17 años, primero estuvo en el Super Bowl LIX en New Orleans como finalista de los NFL Latino Youth Honors. Enseguida, obtuvo uno de los dos premios de ganadora nacional. Y más tarde fue aceptada para unirse a la universidad de su preferencia (Keiser, Florida) y seguir con su desarrollo deportivo.

Pero por si todo eso no fuera suficiente para coronar un gran año, Guitron fue invitada hace algunas semanas para ser parte de un comercial de la NFL cuyo objetivo es promover el deporte del flag football.

La destacada gimnasta Jordan Chiles (centro) fue parte del comercial ‘Chase Something’ con jugadoras de flag football, incluyendo Sophie Guitron (1a. de azul de der. a izq.). Crédito: NFL | Cortesía

La experiencia de Sophie Guitron en el comercial ‘Chase Something’

‘Chase Something’ es el nombre de la campaña publicitaria y en el comercial destacan Jayden Daniels, quarterback estrella de los Washington Commanders, y Jordan Chiles, campeona olímpica de gimnasia artística. Guitron es una de las jóvenes jugadoras de flag football que los acompañan en el comercial.

“Fue una gran experiencia”, dijo Guitron en una charla con La Opinión antes de viajar a Canton, Ohio, la meca del fútbol americano profesional y donde ella participa este fin de semana en los campeonatos de flag football de la NFL.

“Las cámaras fueron una locura”, indicó la talentosa jugadora que rápidamente se convierte en uno de los rostros jóvenes de este deporte, el cual está en pleno crecimiento a nivel mundial.

“La cámara estaba en mi cara, pero fue increíble”, agregó Guitron, a quien le sujetaron una cámara en su cuerpo para producir ángulos muy reveladores de movimiento y perspectiva durante las acciones del flag football.

“Creo que una de mis partes favoritas fue moverme con la cámara colocada sobre mí”, indicó la joven que juega como receptora y esquina. “Incluso si hubiera sido una ‘extra’ estaría súper emocionada”.

Sophie Guitron, joven mexicoamericana del área de Los Ángeles, realiza una atrapada durante la filmación de un comercial para promover el deporte del flag football, del cual ya es una destacada figura. Crédito: NFL | Cortesía

De la cirugía a corazón abierto a la campaña publicitaria de la NFL

La campaña ‘Chase Something’ será muy recurrente el resto del verano y a lo largo de la temporada de la NFL, por lo que Sophie Guitron y las otras jugadoras que aparecen en el comercial inevitablemente crecerán en visibilidad.

En el caso de Sophie eso es algo especialmente significativo considerando que hace alrededor de seis años ella se encontraba en un quirófano siendo operada a corazón abierto debido a un defecto congénito. Pero con gran perseverancia y alegría ha superado esos serios obstáculos para ir en busca de sus sueños.

Ella cree que es “surrealista” ser parte de esta campaña poque hace pocos años no hubiera habido forma de imaginarse algo así y cree que tal vez fue escogida por varias razones, incluyendo su compromiso con el deporte del flag y su trayectoria en selecciones juveniles de los Estados Unidos.

Pero asegura que para ella lo importante es contribuir al desarrollo del flag football: “Estoy muy feliz de que me escogieron para ser uno de los rostros al lado de otras increíbles jugadoras. Estoy muy feliz tan solo por ayudar al crecimiento del deporte y crear atención. Si soy yo, pues soy yo. Y si no, pues no, con tal de que el deporte continúe creciendo”.

Sophie Guitron, de Los Ángeles, en la alfombra roja de la ceremonia de los NFL Honors en New Orleans. La jugadora de flag football obtuvo uno de los dos premios nacionales de los Latino Youth Honors. Crédito: NFL | Cortesía

Dice que no parará hasta llegar a los Juegos Olímpicos

Después de su participación en Ohio, Guitron empezará a preparar maletas para irse de California a Florida para incorporarse a Keiser, su universidad. Ella tiene la mira puesta muy en alto: quiere llegar a ser jugadora de la selección nacional.

El flag football será deporte olímpico en Los Ángeles 2028. Guitron tiene gran motivación por estar ahí, pero también tiene los pies en la tierra y dice que su prioridad es tener una estrategia para poder llegar al equipo nacional, ya sea para los Juegos de 2028 o los de 2032.

“Lentamente voy a encontrar mi camino, pero definitivamente una de mis metas es jugar en los Juegos Olímpicos. No voy a parar hasta llegar”.

Después de conocer de su perseverancia y de sus logros, nadie debe dudar de que Sophie Guitron lo conseguirá.

