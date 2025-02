Diana Flores y Christian González dibujan un gran futuro para el Flag Football

Hoy como nunca, el flag football tiene un futuro promisorio que tanto Diana Flores, mariscal de campo del equipo mexicano de Flag Football como Christian González, esquinero de los New England Patriots, no tienen duda de que lo mejor de este deporte está por venir.

Así lo manifestaron en entrevista exclusiva para La Opinión, desde la sede de la edición 54 del Supertazón, ambos atletas que aseguraron que el golpe sobre la mesa que requiere este deporte será en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por lo pronto ambos jugadores desde su trinchera impulsan el esfuerzo que está realizando la NFL para consolidar este deporte y donde recientemente el comisionado Roger Godell abrió la posibilidad de que se formalice una liga tanto varonil como femenil auspiciada por la NFL de este deporte.

Al respecto, Diana Flores, cuya trayectoria es actualmente el punto de atracción de muchas jugadoras que practican este deporte definió así el anuncio que hizo el alto funcionario de la Liga Profesional de Fútbol Americano.

“Pues me da mucha alegría, definitivamente va a ser un game change para nosotros y para todos los que juegan este deporte, sobre todo va a ser el punto de partida para las siguientes generaciones, creo que es el momento perfecto para hacerlo, porque lo mencionaste es un deporte olímpico, se está convirtiendo un deporte general en Estados Unidos, entonces es el momento perfecto para hacerlo y pensar de poder formar parte de eso me llena de emoción también”, destacó la gran embajadora del Flag Football en todo el mundo.

Diana se pellizca de este sueño

Por lo pronto Diana sigue viviendo lo que parece un sueño y en donde los reflectores la siguen en todo lo que realiza y para muestra un botón en su participación en las ediciones de los Superbowl, en donde la NFL está consciente del impacto que genera su imagen.

“Creo que muchas veces es un sueño y lo he dicho en múltiples ocasiones, estoy viviendo el sueño que jamás tuve y no porque no quisiera, sino porque una niña que nació y creció en México, que empezó a jugar a los ocho años, un deporte que no era muy muy visto para mujeres, en donde no había tantas oportunidades como hoy existen en la actualidad”

Diana Flores en una imagen de su presencia en el inicio del juego entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Leones de Detroit en la reciente temporada 2024, sigue firme en su plan de consolidar el flag football a nivel internacional. Crédito: Duane Burleson | AP

“Y que actualmente sean mi realidad. Es el camino de muchas más mujeres y niñas. Estamos donde debemos de estar gracias a un esfuerzo conjunto de mucha gente. Entonces para mí el hecho de formar parte de ese movimiento y ser y un pedacito de ilusión, de motivación, de admiración de nuestra comunidad, me llena de mucho orgullo y es la bendición más grande”, expuso una de las embajadoras latinas del deporte más reconocidas en la Unión Americana.

Respecto a la perspectiva y meta a seguir que tienen varias jugadoras del Flag Football como Sofy Huitrön y Nicole Cruz, de la carrera de Diana Flores, la mariscal de campo del equipo de México expuso que: “Me llena de orgullo, como dije siempre, va a ser mi mayor bendición y al mismo tiempo, motivación e inspiración, porque creo que el tener la oportunidad de recordarnos a las niñas, las mujeres, lo poderosas que somos, porque somos capaces de hacer lo que nos propongamos, seguir construyendo este camino para las presentes y futuras generaciones, es lo que vale la pena”

“Creo que para mí es lo más importante, recordarnos de lo que somos capaces, de empoderarnos, de seguir rompiendo barreras, estereotipos y al final representar nuestras raíces, nuestros orígenes, adonde quiera que vayamos tanto dentro y fuera del campo”.

El futuro sin límites de Christian González

Por su parte, el esquinero de los New England Patriots con orígenes colombianas, Christian Gonzales también resaltó el momento coyuntural que vive el Flag Football, el cual se comprometió a seguir impulsando y al mismo tiempo trabajar con ahínco para superar sus números con el prestigiado equipo de la NFL.

Con respecto al Flag Football, Christian González expuso que: “Lo disfruto, no lo he jugado desde que tenía cinco años, yo era muy pequeño cuando jugué el fútbol por primera vez, pero creo que es increíble, honestamente, especialmente involucrar a más personas para probar a las mujeres en el fútbol y creo que definitivamente está despegando, es decir que estará en los Juegos Olímpicos en 2028″.

“Estoy muy emocionado de ver eso, creo que es increíble y es difícil porque el fútbol no es un deporte tan popular fuera de Estados Unidos y creo que se está expandiendo el Flag Football y hacerlo así es increíble porque entonces no tienes que preocuparte por los golpes, no tienes que pensar en las tacleadas y todo eso, pero todavía disfrutas el juego, así que creo que es increíble y emocionado de ver hasta donde llega”, destacó el deportista latino.

Christian González está listo para mejorar sus números con los New England Patriots en la NFL y también seguir apoyando el Flag Football. Crédito: Stew Milne | AP

Con respecto a su carrera con los Patriotas destacó que: “Como equipo no nos fue muy bien, lo que hicimos, pero queríamos ganar algunos juegos más. Pero personalmente tuve un año bastante bueno, pero siento que había más jugadas que podría haber hecho, muchas cosas que no hice en la cancha. Me voy a divertir, estoy emocionado de volver al trabajo.

González para finalizar expuso que solo se concentra en su labor dentro del equipo y que no escucha las críticas que generan los actuales números de los Patriotas, muy lejos de sus épocas de gloria: “Siento que eso es solo una parte de esto, así que solo viene con más repeticiones y no escuchar a nadie fuera de las paredes de los Patriotas, porque no saben lo que está pasando dentro del edificio. Así que solo parte de eso no es tan difícil, una vez que empiezas hacerlo por un tiempo”.

Seguir leyendo:

– Diana Flores celebra la inclusión del “flag football” en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

– Diana Flores sirve de ejemplo e inspira a las más jóvenes: “Abracé el hecho de que soy poderosa”

– Mexicana Diana Flores se convirtió en la primera jugadora de flag football con artículos en el Salón de la Fama