La admirable Sophie Guitron, ganadora de los NFL Latino Youth Honors

NEW ORLEANS – Sophie Guitron comentaba esta semana durante la alfombra roja de los NFL Honors que si fuera a ser nombrada ganadora del premio anual de los Latino Youth Honors, el cual es entregado a los mejores estudiantes-atletas hispanos del país, sería una bendición para toda su familia.

“Tan solo poder mostrar lo lejos que hemos llegado, de ser inmigrantes a ser finalistas y tal vez ganadores”, dijo la joven angelina mientras se paseaba junto a los otros siete finalistas entre las mayores estrellas de la NFL.

Un rato después, el nombre de la jugadora de flag football en el área de Los Ángeles sería mencionado durante la ceremonia de gala de la NFL, pues Sophie Guitron y Mariano Talamantez, ambos mexicoamericanos, fueron nombrados los ganadores del premio al cual aspiran estudiantes-atletas nominados por cada uno de los 32 equipos de la liga.

Guitron, representante de Los Angeles Rams, y Talamantez, el nominado de los Green Bay Packers, encabezaron a los ocho finalistas del programa anual de la NFL en alianza con la Fundación de la Herencia Hispana y Procter & Gamble.

Además de excelentes atletas, todos los nominados son destacados estudiantes y participan en actividades comunitarias.

Los ocho finalistas de los NFL Latino Youth Honors posan con Diana Flores (centro), estrella de flag football, antes de la ceremonia de los NFL Honors en New Oreans. Crédito: NFL | Cortesía

“Honestamente fue un gran impacto. Fue increíble tan solo escuchar mi nombre”, relató Guitron, originaria de Compton, en el sur de Los Ángeles. “Es un gran honor y estoy de verdad agradecida”.

La joven que juega como quarterback, receptor y linebacker en el equipo de la preparatoria Mira Costa en el área de Los Ángeles, es seleccionada nacional sub 17 de Estados Unidos y dijo que usará el premio económico de $25,000 dólares para sus estudios en la Universidad Keiser de West Palm Beach, Florida.

Sophie Guitron escuchó su nombre después del de Josh Allen

El anuncio de los ganadores durante la ceremonia de gala de la NFL es algo que Sophie Guitron nunca olvidará.

“Fue tremendo. Dijeron mi nombre enseguida del de Josh Allen (quarterback de Buffalo) y Jayden Daniels (quarterback de Washington). Tan solo ir a ese evento fue enorme”, confesó Guitron, cuya gallardía como atleta cobra mayor mérito por los serios obstáculos médicos que ha superado.

Cuando tenía 11años, Guitron tuvo que ser sometida a una cirugía a corazón abierto debido a un defecto congénito, además de lidiar con serios problemas de artritis. Pero eso no la ha detenido en hacer lo que le apasiona.

Mariano Talamantez y su sueño de jugar fútbol americano universitario

Talamantez, de Racine, Wisconsin, juega fútbol americano en la preparatoria St. Catherine. Él planea asistir a Carthage College en Kenosha, Wisconsin y estudiar enfermería.

“El premio es solo la cereza en el pastel. Cuando supe que Sophie y yo fuimos los ganadores, estábamos sentados juntos, no podíamos creerlo”, dijo Talamantez en la cena de premiación en un evento realizado en el famoso French Quarter de New Orleans.

“El football ha sido una gran parte de mi vida y tener la oportunidad de ir a jugar al nivel universitario es un sueño y ahora puedo hacerlo”, agregó Talamantez, quien juega como linebacker.

Los otros seis finalistas recibirán un premio de $5,000 dólares para ayudar en sus estudios y al igual que los ganadores vivirán la inolvidable experiencia de estar el domingo en el Super Bowl LIX.

Esos seis finalistas son Cecilia Beauchamp de Nueva York (New York Jets), Lucas Carranza de Charlotte (Carolina Panthers), Joel Cordoba de Plainfield, New Jersey (New York Giants), Nicole Cruz de Calexico, California (Los Angeles Chargers), Paola Cruz-Ramos de Crescent City, Florida (Jacksonville Jaguars) y Edson Pacheco de Painesville, Ohio (Cleveland Browns).

Sigue leyendo:

– Diana Flores, estrella del flag football, aún “se pellizca” por tantas cosas buenas que ha vivido

– Josh Allen supera a Lamar Jackson para obtener el MVP 2024 de la NFL en noche de premios

– ¿Quién ganará el Super Bowl? Diez expertos latinos ofrecen sus “picks” de Chiefs vs. Eagles