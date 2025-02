¿Quién ganará el Super Bowl? Los expertos tienen la palabra

NEW ORLEANS – El Super Bowl LIX finalmente está aquí. Es tiempo de hablar de favoritos y de pronósticos para el duelo por el Trofeo Vince Lombardi entre Kansas City y Philadelphia en el Superdome la noche del domingo.

Los campeones reinantes Chiefs se han mantenido como ligeros favoritos desde la noche en que ellos y los Eagles avanzaron al Super Bowl. Kansas City es favorito por 1.5 puntos y en algunas casas lo son por solo 1 punto.

A continuación, los “picks” de 10 respetados comentaristas de la NFL en español.

Las Águilas de Philadelphia deben de ganar este partido

Rebeca Landa

ESPN

Para mí la clave del partido va a ser el duelo terrestre. La defensiva de los Chiefs que es la octava mejor de la NFL, contra este juego terrestre que no nada más incluye a Saquon Barkley; temenos que meter a la ecuación a Jalen Hurts. Fue quizá la razón por la que ganaron aquella ocasión los Chiefs (2023), solamente se tenían que preocupar por Jalen Hurts. Ahora tienen la dificultad de detener a dos grandes jugadores que pueden hacer daño por tierra. Yo voy a ir, porque los números me lo dicen, que las Águilas de Philadelphia deben de ganar este partido, pero es muy difícil apostar en contra de los Chiefs. Aún así lo voy a hacer y me voy con que gana Philadelphia y Kansas City se va a quedar con las ganas de ese tricampeonato.

Philadelphia va a correr y correr y correr

Enrique Garay

TV Azteca

Ir en contra de Patrick Mahomes nunca ha sido una buena apuesta, sin embargo yo creo que el domingo es el día de Saquon Barkley. Philadelphia va a correr y correr y correr toda la tarde, va a dominar por tierra y va a sorprender ganando el partido. Yo no me imagino un partido como el pasado (Super Bowl LVII) que tuvo 70 puntos, yo creo que este juego acaba 27-21 para Eagles.

Creo que están mejor conjuntados los Jefes

Arturo Carlos

Máximo Avance y Pittsburgh Steelers

Mira, yo vi a los dos equipos en diciembre cuando se enfrentaron con los Steelers y vi en Philadelphia al equipo que podría estar por parte de la Conferencia Nacional. Por dos cosas: gran ataque terrestre y una defensiva muy poderosa. Pero del otro lado Patrick Mahomes sabe llevar a un equipo. Creo que están mejor conjuntados los Jefes. Me voy a ir con la sorpresa. Creo que Philadelphia se lleva este partido 27 a 24.

Travis Kelce va a ser el MVP y va a pedir matrimonio

Aaron Soriano

Claro Sports

Hemos tenido muchos pronósticos que hemos atinado y otros que hemos sido un rotundo fracaso. Pero creo que este es uno de los Super Bowls más parejos que se puedan ver. Yo estoy pensando que van a ganar las Águilas de Filadelfia la primera mitad, y la segunda mitad va a dar la vuelta Pat Mahomes y esa magia que tiene y el partido va a terminar 30-29 en favor de los Kansas City Chiefs. Después del partido, Travis Kelce va a ser el MVP, le va a pedir matrimonio a Taylor Swift y va a ser una gran telenovela.

No debes de apostar en contra de Reid y Mahomes

Miguel Gurwitz

Telemundo Deportes

La lógica dice que tiene más herramientas Philadelphia, pero también la lógica te dice que no debes de apostar en contra de Andy Reid y Patrick Mahomes. Me voy a ir con los Kansas Cty Chiefs otra vez. No veo una diferencia más grande de seis puntos.

Barkley por algo llegó de los Gigantes, viene con coraje

Mayra Gómez

Las Vegas Raiders

Creo que va a ser un partido muy cerrado. La clave va a ser la defensa de las Águilas de Philadelphia y su juego terrestre. Saquon Barkley por algo llegó de los Gigantes, viene con coraje y ya le dijo a su hija lo que era ganar y también tiene esa motivación extra siendo el papá y además ya se comprometió.

No veo que vayan a ser muchos puntos

Pablo Viruega

ESPN

Va aser un partido sumamente cerrado, creo que va a ser defensivo, no veo que vayan a ser muchos puntos y la clave va a radicar mucho en las defensivas. Yo creo que la línea defensiva de Philadelphia tiene gran oportunidad de frenar a Kansas City. No descarto a la defensiva de los Chiefs para limitar a Barkley. Creo que va a pasar mucho por las defensas. Yo creo que Kansas City va a ganar 24-20 y una vez más Patrick Mahomes será el MVP.

Creo que los Eagles tienen mejor personal

Rolando Cantú

Telemundo Deportes

Creo que los Eagles van a ganar este Super Bowl. Siento que tienen mejor personal y si creen en el plan de juego y si se mantienen corriendo la bola creo que es una gran ventaja para el equipo de los Eagles. Si me obligas a poner un marcador yo creo que un 28-25, partido cerrado por 4 o 5 puntos.

Los Chiefs juegan una pretemporada de 18 partidos

David Andrade

Baltimore Ravens

Me perece interesantísimo.Yo le daba mucho crédito estos últimos años a los Chiefs de Steve Spagnuolo con una defensiva que te resuelve al final; no importa que tengas 10 puntos de diferencia en desventaja, los Chiefs siempre van a hacer algo en defensiva… No sé cómo le hacen, a veces pienso que los Chiefs juegan una pretemporada de 18 partidos y al final es donde juegan la temporada oficial. Pero espero, y me da mucho gusto, que Saquon Barkley va a tener esta oportunidad de oro. 37 a 34 a favor de los Eagles.

En posiciones de peso específico me quedo con Kansas City

Ciro Procuna

ESPN

Muy parejo, me encanta la cuota de talento que tiene Philadelphia, creo que línea por línea vas a encontrarte más palomitas para Philadelphia, pero en posiciones de peso específico como head coach, mariscal de campo, coordinador defensivo, ahí me quedo con Kansas City. Creo que lo gana 27 a 23 y se presenta un tricampeonato.

Sigue leyendo:

– El Comisionado Roger Goodell rechaza acusaciones de que Chiefs reciben ayuda arbitral

– Tom Brady está de regreso en el Super Bowl: el “GOAT” transmitirá por primera vez como analista

– Travis Kelce no quiere ser recordado por logros individuales, sino como parte de una dinastía