Polémica por flyer de la NFL que “anticipó” Super Bowl entre Patriots y Seahawks

Desde septiembre de 2025, una imagen promocional de la NFL comenzó a circular con fuerza renovada en redes sociales. Se trata del póster oficial de inicio de temporada, en el que aparecen Drake Maye, mariscal de campo de los New England Patriots, y Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, ubicados al frente del diseño, muy cerca del estadio donde se disputará el Super Bowl LX: el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En su momento, la ilustración pasó casi inadvertida. Sin embargo, con el paso de los meses y la clasificación de ambos equipos al partido por el título, la coincidencia despertó suspicacias entre aficionados y analistas independientes. Algunos usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba únicamente de una decisión estética o de una pista anticipada sobre el duelo que definiría al campeón.

Yep, this is really from September. Look all the way up front… https://t.co/zmhBHVXzJg — Scott Hanson (@ScottHanson) January 26, 2026

Luego de la confirmación de los equipos participantes en el Super Bowl, en redes sociales resurgieron teorías que cuestionan hasta qué punto los grandes eventos pueden estar influidos por elementos narrativos.

Seahawks vs Patriots, una final con historia reciente

Más allá de las conjeturas, el Super Bowl LX ya tiene fecha y protagonistas. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en un duelo que representa una revancha histórica entre dos franquicias con antecedentes directos en el máximo escenario.

La intercepción de Malcolm Butler en la yarda 1, que selló la victoria de New England por 28-24 en el Super Bowl XLIX, sigue grabada en la memoria colectiva. Este nuevo choque marca la novena vez que se disputa una revancha de un Super Bowl. Para los Patriots, será su regreso al juego por el título tras seis años de ausencia, luego del cierre de la era Bill Belichick–Tom Brady. Para los Seahawks, representa su cuarta aparición en la historia del equipo.

Seattle llega como sembrado número uno de la NFC tras una temporada regular de 14-3. En su primera campaña con el entrenador en jefe Mike Macdonald, el equipo consolidó una defensiva dominante, permitiendo apenas 16.4 puntos por partido. Sam Darnold, en su primer año con la franquicia, se convirtió en el segundo quarterback junto a Tom Brady en registrar temporadas consecutivas de 14 victorias.

New England, por su parte, vivió una transformación acelerada bajo la conducción de Mike Vrabel. Tras un 4-13 en la campaña anterior, los Patriots ganaron 13 de sus últimos 14 encuentros y regresaron a la cima divisional. Drake Maye, en su segundo año, lideró la NFL en QBR Total con 77.1, aunque su rendimiento en los playoffs ha sido irregular frente a defensivas de alto nivel.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Las estadísticas, los estilos de juego y los antecedentes alimentan un enfrentamiento cargado de expectativas. Mientras tanto, el viejo póster de septiembre sigue circulando como un detalle inquietante para quienes ven en la coincidencia algo más que casualidad.



Sigue leyendo:

· NFL anunció a los árbitros del Super Bowl LX

· Super Bowl LX listo: Seahawks avanzan y enfrentarán a Patriots

· Green Day se suma a las presentaciones del Super Bowl