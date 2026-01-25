Super Bowl LX listo: Seahawks avanzan y enfrentarán a Patriots

Los Seattle Seahawks lograron una victoria espectacular este domingo al imponerse 31-27 a Los Ángeles Rams, resultado que les aseguró el pase al Super Bowl del próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde se medirán a los New England Patriots.

El triunfo devuelve a los Seahawks al partido más importante de la NFL por primera vez en diez años, tras una final de la Conferencia Nacional cargada de emoción y puntos.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Sam Darnold lidera a Seattle con una actuación histórica

El gran protagonista de la noche fue el mariscal de campo Sam Darnold, quien disputó el mejor partido de su carrera al lanzar para 346 yardas y tres pases de anotación, guiando a Seattle en los momentos clave del encuentro.

La ofensiva de los Seahawks encontró respuestas constantes ante la presión de los Rams, y Darnold mostró precisión, liderazgo y sangre fría para sellar el boleto al Super Bowl.

Un duelo intenso ante Rams que se decidió en los detalles

El enfrentamiento entre Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams fue una auténtica batalla ofensiva, con alternancia en el marcador y tensión hasta los minutos finales. Sin embargo, la efectividad aérea de Seattle terminó marcando la diferencia en un choque digno de postemporada.

Con este resultado, los Rams se quedaron a las puertas del Super Bowl, mientras que Seattle celebró una de las victorias más importantes de la última década.

Seattle se cita con los Patriots en el Super Bowl

En el Super Bowl LX los Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots, liderados por Drake Maye, quienes este mismo domingo superaron 10-7 a los Denver Broncos en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve.

El Super Bowl en Santa Clara promete un duelo de alto impacto entre dos franquicias históricas, con Seattle buscando ampliar su legado y New England persiguiendo otro título

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

· Los Patriots vencen a los Broncos y son los primeros invitados al Super Bowl

· NFL anunció a los árbitros del Super Bowl LX

· Habrá nuevo campeón en la NFL: 49ers silencian a los monarcas Eagles y los echan de playoffs