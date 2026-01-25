La Opinión Deportes NFL Los Patriots vencen a los Broncos y son los primeros invitados al Super Bowl El equipo de New England ganó 10 -7 en el Empower Field at Mile High y se metió al juego final de la NFL Christian Gonzalez realizó la intercepción que encaminó a los Pats al triunfo en los últimos minutos del encuentro. Crédito: David Zalubowski | AP Por Jorge Hernández 25 Ene 2026, 18:10 PM EST Los New England Patriots son los primeros invitados al Super Bowl LX tras coronarse en la conferencia Americana en la final en donde vencieron a los Denver Broncos 10-7. For the 12th time in franchise history, the @Patriots are AFC Champions! #SBLX pic.twitter.com/KyKvXdaHyo— NFL (@NFL) January 25, 2026 DRAKE "DRAKE MAYE" MAYE JUST GOT CLOSER TO WINNING THE AFCNEvsDEN on CBS/Paramount+Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/Ep0j8gPMQY— NFL (@NFL) January 25, 2026 Información en desarrollo… En esta nota Denver Broncos new england patriots Super Bowl Trending 1 Inmigración Quién era Alex Pretti, el enfermero que ICE mató en Minneapolis 2 Fútbol La hija de una leyenda de la NBA se convierte en la futbolista más cara del mundo 3 Los Ángeles Apremian a padres indocumentados con hijos nacidos en EE.UU. a sacar pasaportes 4 Política Trump revela que el “descombobulador” fue el arma secreta en la captura de Nicolás Maduro 5 México VIDEO: Mujeres son azotadas brutalmente por sicarios