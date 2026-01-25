Los Patriots vencen a los Broncos y son los primeros invitados al Super Bowl

Los New England Patriots son los primeros invitados al Super Bowl LX tras coronarse en la conferencia Americana en la final en donde vencieron a los Denver Broncos 10-7.

DRAKE "DRAKE MAYE" MAYE JUST GOT CLOSER TO WINNING THE AFC



NEvsDEN on CBS/Paramount+

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/Ep0j8gPMQY — NFL (@NFL) January 25, 2026

Información en desarrollo…