Los Patriots vencen a los Broncos y son los primeros invitados al Super Bowl

El equipo de New England ganó 10 -7 en el Empower Field at Mile High y se metió al juego final de la NFL

Christian Gonzalez realizó la intercepción que encaminó a los Pats al triunfo en los últimos minutos del encuentro.

Christian Gonzalez realizó la intercepción que encaminó a los Pats al triunfo en los últimos minutos del encuentro. Crédito: David Zalubowski | AP

Por  Jorge Hernández

Los New England Patriots son los primeros invitados al Super Bowl LX tras coronarse en la conferencia Americana en la final en donde vencieron a los Denver Broncos 10-7.

Información en desarrollo…

Denver Broncos new england patriots Super Bowl
