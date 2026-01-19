Green Day se suma a las presentaciones del Super Bowl

El Super Bowl LX sigue sumando estrellas a su cartelera, y esta vez el anuncio ha generado un fuerte impacto en los seguidores del rock. La NFL confirmó que Green Day será el encargado de protagonizar el espectáculo de apertura el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La participación de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool no es casualidad. El anuncio llega en un momento de intensa conversación en redes sociales tras la designación de Bad Bunny como el artista principal del Halftime Show.

Mientras que el “Conejo Malo” representa el dominio global de la música urbana y el idioma español, la inclusión de Green Day parece ser una apuesta de la liga satisfacer a los sectores más tradicionales de la audiencia estadounidense.

Green Day, conocidos por su postura crítica y mensajes políticos —especialmente contra sectores conservadores en el pasado—, ofrecerá un popurrí de sus grandes éxitos mientras acompañan una procesión de los jugadores MVP históricos de la liga.

Billie Joe Armstrong, vocalista del grupo, expresó su entusiasmo en un comunicado, destacando el honor de “abrir la noche para los fans de todo el mundo” en su propio estado natal.

Entre el ritmo y la controversia

La edición número 60 del evento se perfila como una de las más diversas, pero también de las más debatidas. Mientras sectores conservadores han cuestionado la elección de un artista latino para el show central, Apple Music y la NFL han reforzado su apoyo a Bad Bunny, quien recientemente lanzó un adelanto de lo que será su show al ritmo de su canción “Baile inolvidable”.

Con la suma de Green Day a la ceremonia previa, que también contará con Charlie Puth interpretando el himno nacional, el Super Bowl LX promete una mezcla variada que intentará unir a los fanáticos del punk rock con los del reggaetón en la noche más importante del deporte en Estados Unidos.

Seguir leyendo:

· Shakira defiende a Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl 2026

· Jay-Z sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por su show en el Super Bowl

· ¿Quiénes han sido los latinos que se han presentado en el Super Bowl?