Jay-Z sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por su show en el Super Bowl

Jay-Z defendió públicamente a Bad Bunny tras las fuertes críticas que surgieron en Estados Unidos por la elección del artista puertorriqueño como figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026.

El rapero y empresario, fundador de Roc Nation, la empresa encargada de producir este espectáculo desde 2019, fue abordado por un camarógrafo de TMZ, que lo cuestionó sobre qué opinaba de las críticas a Bad Bunny por protagonizar el show del Super Bowl.

“Lo adoran. No se dejen engañar”, respondió Jay-Z en alusión a la influencia del intérprete de “Tití Me Preguntó”.

Las declaraciones de Jay-Z llega en medio del un contexto de controversia, en el que figuras como Donald Trump han cuestionado y rechazado la presencia del cantante en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Sin embargo, la NFL ratificó su decisión y el comisionado Roger Goodell afirmó que la selección de Bad Bunny es “una decisión cuidadosamente pensada” por su popularidad mundial y su capacidad para generar un espectáculo significativo.

Goodell subrayó que cada elección de artista para el medio tiempo del Super Bowl recibe críticas, pero confían en que será un momento emocionante.

Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados del mundo en plataformas de streaming, ganador de varios premios Grammy, American Music Awards y reconocido por su activismo social, que incluye su postura contra ciertas políticas migratorias y su apoyo a causas como Black Lives Matter.

Respuesta de Bad Bunny a las críticas

En su regreso a Saturday Night Live como anfitrión, Bad Bunny respondió con firmeza a las críticas recibidas por su próxima actuación en el Super Bowl.

Con un mensaje en español dirigido a sus críticos, el artista puertorriqueño, quien agradeció la oportunidad de ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, destacó la importancia de la representación latina en eventos de magnitud global, pero sobre todo el aporte que los latinos han hecho en de Estados Unidos.

“Todas las personas están felices, especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí, en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestro aporte en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo con orgullo.

Al finalizar su discurso, dicho en español, Bad Bunny también bromeó con quienes no lo entendieron: “Si no entendiste lo que dije, tienes cuatro meses para aprender español”.

