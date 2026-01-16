Bad Bunny presenta el tráiler oficial del Halftime Show del Super Bowl 2026

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX ya inició y con ello crece la expectativa del público por la el show de medio tiempo que el cantante puertorriqueño Bad Bunny brindará durante la velada del próximo 8 de febrero.

Por esta razón, el intérprete de “Ojitos Lindos” y Apple Music dieron una probadita del ambiente y sazón con el que contará su participación, esto a través del lanzamiento del tráiler oficial del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

El tráiler, grabado en su natal Puerto Rico y difundido en diversas plataformas digitales, muestra a Bad Bunny bailando bajo el icónico árbol Flamboyán, un poderoso símbolo del orgullo y la identidad puertorriqueña.

De acuerdo con un comunicado emitido por la reconocida plataforma de streaming, el tráiler refleja la idea principal del show: para la música no existen fronteras, razas o color de piel.

“La pieza audiovisual funciona como una invitación abierta, dando la bienvenida al mundo entero para acompañar al ‘conejo malo’ en su monumental presentación del Super Bowl y contagiarse del ritmo, la unidad y la riqueza cultural que solo él puede llevar a un escenario global“, se lee en el escrito.

Las reacciones a dicho teaser no se hicieron esperar; y aunque hubo quienes se mostraron escépticos ante la propuesta del artista, la comunidad latina se hizo notar por medio de conmovedoras palabras en apoyo a Benito.

“Ni siquiera soy puertorriqueño y esto me hizo llorar”, “Estoy muy feliz por Bad Bunny, me encanta que esté aportando una cultura diferente”, “Estoy súper emocionada, gracias Apple y gracias Bad Bunny”, “DE PR PA’L MUNDO ENTERO” y “El avance más hermoso, me hizo llorar. El mundo necesita bailar. Orgullo boricua”, son algunos de los mensajes que se registraron en la web.

En Apple Music, los fans ya pueden comenzar a prepararse para el Super Bowl LX Halftime Show, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Esto es posible gracias al apartado “Bad Bunny Essentials”, donde se revela la historia de Bad Bunny en 20 canciones en Apple News.

Además, puedes escuchar la playlist “The DNA of DtMF”, que destaca estilos y sonidos puertorriqueños seleccionados personalmente por Bad Bunny.

