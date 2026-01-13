De Bad Bunny a Carín León: Lista de nominados a Premio Lo Nuestro 2026
La gala de premios se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión el jueves 19 de febrero a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT.
La gala de Premio Lo Nuestro 2026 está a la vuelta de la esquina y es en el marco de la cuenta regresiva que TelevisaUnivision dio a conocer la lista nominados en las 44 categorías de este año, destacando a los artistas, canciones y álbumes que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano, tropical y música mexicana.
Esta edición de Premio Lo Nuestro, que se desarrolla bajo el lema “Honrando lo que Somos”, celebra el auge que vive la música latina, marcado por una renovada y poderosa conexión con sus raíces, reflejada en los trabajos más recientes de artistas como Bad Bunny y Karol G, entre otros. El show rendirá homenaje al orgullo de los orígenes latinos y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras.
Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro se posicionan entre los artistas más nominados, con 10 menciones cada uno en múltiples categorías, incluidas las principales categorías generales como el prestigioso “Premio Lo Nuestro Artista del Año”, “Canción del Año” y “Álbum del Año”; muy de cerca les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones cada uno.
La categoría de “Canción del Año” incluye éxitos que dominaron las listas, como: “DTMF” (Bad Bunny), “Latina Foreva” (Karol G), “Soltera” (Shakira), “Desde Hoy” (Natti Natasha) y “El Amor de Mi Herida” (Carín León). Por su parte, “Álbum del Año” reconoce algunos de los lanzamientos más impactantes: “Debí Tirar Más Fotos” (Bad Bunny), “Tropicoqueta” (Karol G), “Palabra de To’s (Seca)” (Carín León), “Cosa Nuestra” (Rauw Alejandro) y “Babylon Club” (Danny Ocean).
En la categoría de género Urbano, los contendientes son artistas como Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Feid, Myke Towers y Anitta. En Pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat. Finalmente, en la lista de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas: Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.
El periodo de elegibilidad para los premios este año abarca del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025. Y será el próximo jueves 19 de febrero cuando el público conocerá a los grandes ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 en la gala en vivo que tendrá lugar en el Kaseya Center en Miami, Florida, las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT.
En Estados Unidos, el evento se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming a través de ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Checa la lista de nominados aquí:
Artista Premio Lo Nuestro Del Año / Premio Lo Nuestro Artist Of The Year
- BAD BUNNY
- BEÉLE
- CARÍN LEÓN
- FUERZA REGIDA
- KAROL G
- MALUMA
- MARC ANTHONY
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS
- SHAKIRA
Canción Del Año / Song Of The Year
- DESDE HOY – NATTI NATASHA
- DTMF – BAD BUNNY
- EL AMOR DE MI HERIDA – CARÍN LEÓN
- IMAGÍNATE – DANNY OCEAN & KAPO
- KHÉ? – RAUW ALEJANDRO & ROMEO SANTOS
- LATINA FOREVA – KAROL G
- ME JALO – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
- NO ME SÉ RAJAR – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- OTRA NOCHE (FEAT. DARELL) – MYKE TOWERS & DARELL
- SOLTERA – SHAKIRA
Álbum Del Año / Album Of The Year
- Y AHORA QUÉ +? – ALEJANDRO SANZ
- 111XPANTIA – FUERZA REGIDA
- BABYLON CLUB – DANNY OCEAN
- COSA NUESTRA – RAUW ALEJANDRO
- DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – BAD BUNNY
- ETERNO – PRINCE ROYCE
- ISLAND BOYZ – MYKE TOWERS
- LA CIUDAD – ALLEH & YORGHAKI
- PALABRA DE TO’S (SECA) – CARÍN LEÓN
- TROPICOQUETA – KAROL G
Mejor Combinación Femenina / Best Female Combination
- AMIGA DATE CUENTA – HA*ASH & THALIA
- BLACKOUT – EMILIA, TINI & NICKI NICOLE
- BRUJERÍA – YURIDIA & MAJO AGUILAR
- DE MARAVISHA – TOKISCHA & NATHY PELUSO
- EN 4 – KENIA OS & ANITTA
- EN TU MAREA – GOYO & GREEICY
- FKN MOVIE – KAROL G & MARIAH ANGELIQ
- MALDITA BILLETERA – ALICIA VILLARREAL & LILA DOWNS
- MALDITA PRIMAVERA – YURI & ÁNGELA AGUILAR
- PA’ QUÉ VOLVISTE? – ELENA ROSE & MARIA BECERRA
Colaboración “Crossover” Del Año / “Crossover” Collaboration Of The Year
- BA BA BAD REMIX – KYBBA, SEAN PAUL, RYAN CASTRO & BUSY SIGNAL
- I ADORE YOU – HUGEL, J BALVIN, ELLIE GOULDING FT. TOPIC, ARASH & DAECOLM
- LOST IN TRANSLATION – CARÍN LEÓN & KACEY MUSGRAVES
- NO HAY BREAK – MYKE TOWERS FT. OMAH LAY
- NOW OR NEVER – BON JOVI & PITBULL
- SÃO PAULO – THE WEEKND & ANITTA
Tour Del Año / Tour Of The Year
- COSA NUESTRA WORLD TOUR – RAUW ALEJANDRO
- DE REY A REY – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR – SHAKIRA
- MÁS CERCA DE TI TOUR – MARCO ANTONIO SOLÍS
- NO ME QUIERO IR DE AQUÍ RESIDENCIA – BAD BUNNY
- VIVIR SIN AIRE TOUR – MANÁ
Artista Revelación del Año Masculino / Male Artist of The Year
- ALLEH
- CLAVE ESPECIAL
- ESAÚ ORTIZ
- JUAN DUQUE
- HAMILTON
- LA CRUZ
- MACARIO MARTÍNEZ
- ROA
- SANTOS BRAVOS
- YORGHAKI
Artista Revelación Del Año Femenino / Female New Artist of The Year
- ARIA BELA
- CAMILA FERNÁNDEZ
- DELILAH
- ESTEVIE
- MAR
- PALOMA MORPHY
- YAILIN LA MAS VIRAL
- YERI MUA
- YSA C
- ZOE GOTUSSO
Artista Masculino Del Año Urbano / Urban – Male Artist Of The Year
- ARCÁNGEL
- BAD BUNNY
- BEÉLE
- ELADIO CARRIÓN
- FEID
- J BALVIN
- MYKE TOWERS
- RAUW ALEJANDRO
- WISIN
- YANDEL
Artista Femenina Del Año – Urbano / Urban – Female Artist Of The Year
- ANITTA
- BAD GYAL
- FARIANA
- KAROL G
- NATTI NATASHA
- RAINAO
- TOKISCHA
- YAILIN LA MAS VIRAL
- YERI MUA
- YOUNG MIKO
Canción Del Año – Urbano / Urban – Song Of The Year
- BA BA BAD REMIX – KYBBA, SEAN PAUL, RYAN CASTRO & BUSY SIGNAL
- DADDY YANKEE: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.0/66 – BIZARRAP & DADDY YANKEE
- HABLAME CLARO – YANDEL & FEID
- LA PLENA (W SOUND 5) – W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
- LATINA FOREVA – KAROL G
- LO CARO Y LO BUENO – CHENCHO CORLEONE
- QUÉ PASARÍA… – RAUW ALEJANDRO & BAD BUNNY
- RIO – J BALVIN
- ROMEO – ANITTA
- SOLEAO – MYKE TOWERS & QUEVEDO
Colaboración Del Año – Urban / Urban – Collaboration Of The Year
- +57 – KAROL G, FEID, DFZM, OVY ON THE DRUMS, J BALVIN, MALUMA, RYAN CASTRO, BLESSD
- AMG – ELADIO CARRIÓN & YOUNG MIKO
- DOBLEXXÓ – J BALVIN & FEID
- LA PLENA (W SOUND 5) – W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
- LUNA – WISIN & KAPO
- OTRA NOCHE (FEAT. DARELL) – MYKE TOWERS & DARELL
- PERFUMITO NUEVO – BAD BUNNY & RAINAO
- PORTATE BIEN – ANUEL AA, BLESSD & OVY ON THE DRUMS
- WELLS FARGO – ARCÁNGEL, YANDEL, ÑENGO FLOW & DE LA GHETTO
- WOAHH – RVSSIAN, YOUNG MIKO, OMAR COURTZ FT. CLARENT
Álbum Del Año – Urbano / Urban – Album Of The Year
- BORONDO – BEÉLE
- DON KBRN – ELADIO CARRIÓN
- EL SOBREVIVIENTE WWW – WISIN
- ELYTE – YANDEL
- FERXXO VOL X: SAGRADO – FEID
- ISLAND BOYZ – MYKE TOWERS
- LO MISMO DE SIEMPRE – MORA
- SENDÉ – RYAN CASTRO
- SR. SANTOS II SUEÑOS DE GRANDEZA – ARCÁNGEL
- UNDERWATER – FARIANA
Artista Pop Masculino Del Año / Pop – Male Artist Of The Year
- ALEJANDRO SANZ
- CAMILO
- DANNY OCEAN
- JUANES
- MALUMA
- MANUEL TURIZO
- MARCO ANTONIO SOLÍS
- PITBULL
- RICARDO ARJONA
- SEBASTIÁN YATRA
Artista Pop Femenina Del Año / Pop – Female Artist Of The Year
- AITANA
- CAZZU
- ELENA ROSE
- EMILIA
- GLORIA TREVI
- KANY GARCÍA
- KENIA OS
- LAURA PAUSINI
- SHAKIRA
- YAMI SAFDIE
Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock / Pop/Rock – Group or Duo Of The Year
- CA7RIEL & PACO AMOROSO
- DND I DO NOT DISTURB
- HA*ASH
- MATISSE
- LATIN MAFIA
- MANÁ
- MAU Y RICKY
- MORAT
- RAWAYANA
- REIK
Canción Del Año – Pop / Pop – Song Of The Year
- BRONCEADOR – MALUMA
- CON OTRA – CAZZU
- EL CIELO TE MANDÓ PARA MI – HA*ASH
- LA CARRETERA – PEDRO CAPÓ
- LA PELIRROJA – SEBASTIÁN YATRA
- MIENTES – REIK
- NOVIOGANGSTA <3 – EMILIA
- PALMERAS EN EL JARDÍN – ALEJANDRO SANZ
- SOLTERA – SHAKIRA
- UN BESO MENOS – ELENA ROSE & MORAT
Colaboración Del Año – Pop / Pop – Collaboration Of The Year
- ABRÁZAME – ÁNGELA AGUILAR & FELIPE BOTELLO Y EL SONORO RUGIR
- ACCIDENTE – JESSE & JOY & ELSA Y ELMAR
- BÉSAME – ALEJANDRO SANZ & SHAKIRA
- BUNDA – EMILIA & LUÍSA SONZA
- CONMIGO SIN TI – MATISSE & CRISTIAN CASTRO
- HUIR – KANY GARCÍA & LIA KALI
- LA DEL PRIMER PUESTO – REIK & XAVI
- SE FUE – RAUW ALEJANDRO & LAURA PAUSINI
- SI TUVIERA QUE ELEGIR – RICARDO MONTANER, CAMILO & EVALUNA MONTANER
- SIN TI – MORAT & JAY WHEELER
Canción Del Año – Pop/Balada / Pop/Ballad – Song Of The Year
- ALGUIEN – CARLOS RIVERA
- CUESTE LO QUE CUESTE – GLORIA TREVI
- EL RECLAMO – OLGA TAÑÓN
- TIERRA MÍA – KANY GARCÍA
- MUJER – RICARDO ARJONA
- QUERIDA YO – YAMI SAFDIE & CAMILO
Álbum Del Año – Pop / Pop – Album Of The Year
- CUARTO AZUL – AITANA
- EL VUELO – GLORIA TREVI
- EN LAS NUBES (CON MIS PANAS) – ELENA ROSE
- HAASHVILLE – HA*ASH
- LA CARRETERA – PEDRO CAPÓ
- MILAGRO – SEBASTIÁN YATRA
- NOCHES DE CANTINA – MANÁ
- PREGUNTAS A LAS 11:11 – ELA TAUBERT
- ¿QUÉ SIGNIFICA EL AMOR? – CARLOS RIVERA
- YA ES MAÑANA – MORAT
Canción Del Año – Pop/Urbano / Pop/Urban – Song Of The Year
- 6 DE FEBRERO – AITANA
- A.K.A – MARI LA CARAJITA
- CABLES CRUZADOS – FARRUKO
- CARITA LINDA – RAUW ALEJANDRO
- COSAS PENDIENTES – MALUMA
- DTMF – BAD BUNNY
- SIRENITA – OZUNA
- TENGO CELOS – MYKE TOWERS
- TOCANDO EL CIELO – LUIS FONSI
- UNA COMO TU – JAY WHEELER
Canción Del Año – Pop/Rock / Pop/Rock – Song Of The Year
- ¿ES EN SERIO? – ELA TAUBERT
- ME TOCA A MÍ – MORAT & CAMILO
- SABE BIEN – PEDRO CAPÓ
- UNA NOCHE CONTIGO – JUANES
- VIVIR SIN AIRE – MANÁ & CARÍN LEÓN
Artista Del Año – Tropical / Tropical – Artist Of The Year
- CARLOS VIVES
- ELVIS CRESPO
- GLORIA ESTEFAN
- JERRY RIVERA
- LUIS FIGUEROA
- MARC ANTHONY
- OLGA TAÑÓN
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- SILVESTRE DANGOND
Álbum Del Año – Tropical / Tropical – Album Of The Year
- DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL. 2 – GILBERTO SANTA ROSA
- EL ÚLTIMO BAILE – SILVESTRE DANGOND & JUANCHO DE LA ESPRIELLA
- ESCALONA NUNCA SE HABÍA GRABADO ASÍ (DELUXE) – CARLOS VIVES
- ETERNO – PRINCE ROYCE
- GRIS – LUIS FIGUEROA
- LLEGUÉ YO – JERRY RIVERA
- NATTI NATASHA EN AMARGUE – NATTI NATASHA
- POETA HERÍO – ELVIS CRESPO
- RAÍCES – GLORIA ESTEFAN
- REPARTO BY GENTE DE ZONA – GENTE DE ZONA
Artista Masculino Del Año – Música Mexicana / Mexican Music – Male Artist Of The Year
- ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- CARÍN LEÓN
- CHRISTIAN NODAL
- EDEN MUÑOZ
- IVAN CORNEJO
- LUIS ANGEL “EL FLACO”
- NETÓN VEGA
- OSCAR MAYDON
- PEPE AGUILAR
- XAVI
Artista Femenina Del Año – Música Mexicana / Mexican Music – Female Artist Of The Year
- AIDA CUEVAS
- ANA BÁRBARA
- ANGELA LEIVA
- ÁNGELA AGUILAR
- CAMILA FERNÁNDEZ
- CAROLINA ROSS
- CHIQUIS
- LUPITA INFANTE
- MAJO AGUILAR
- YURIDIA
Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana / Mexican Music – Group or Duo Of The Year
- BANDA EL RECODO
- BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA
- FUERZA REGIDA
- GRUPO FIRME
- GRUPO FRONTERA
- INTOCABLE
- JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
- LOS ÁNGELES AZULES
- LOS TIGRES DEL NORTE
Canción Del Año – Música Mexicana / Mexican Music – Song Of The Year
- AMOR BONITO – LUIS ANGEL “EL FLACO”
- EL AMIGO – CHRISTIAN NODAL
- EL AMOR DE MI HERIDA – CARÍN LEÓN
- HIJA DE PAPI – XAVI & NETÓN VEGA
- HECHA PA’ MI – GRUPO FRONTERA
- LOCO – NETÓN VEGA
- ME PROMETÍ – IVAN CORNEJO
- OTRO CAPÍTULO – BECKY G
- POR ESOS OJOS – FUERZA REGIDA
- TRAIGO SALDO Y GANAS DE ROGAR – EDEN MUÑOZ
Álbum Del Año – Música Mexicana / Mexican Music – Album Of The Year
- ¿QUIÉN + COMO YO? – CHRISTIAN NODAL
- 111XPANTIA – FUERZA REGIDA
- DE REY A REY (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO, 2024) – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- EDEN – EDEN MUÑOZ
- ENCUENTROS – BECKY G
- LA LOTERÍA – LOS TIGRES DEL NORTE
- NEXT – XAVI
- PALABRA DE TO’S (SECA) – CARÍN LEÓN
- SIN LLORAR – YURIDIA
- VOY A LEVANTARME – BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA
Seguir leyendo:
• Premio Lo Nuestro 2025: ¡Lista completa de ganadores!
• Premio Lo Nuestro 2025: ¡Conoce a los mejores vestidos de la alfombra magenta!
• Pepe Aguilar rinde homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro