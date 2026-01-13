J Balvin desmintió rumores de sobre posible aparición junto a Bad Bunny en el Super Bowl

El esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que tendrá como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny, no contará con la participación de su colega y amigo J Balvin.

Tras semanas de rumores que sugerían un reencuentro de la dupla de Oasis en el escenario más importante del deporte, el artista colombiano desmintió oficialmente su participación.

En declaraciones a TMZ, J Balvin aclaró que, aunque estará presente en el evento, lo hará únicamente desde las gradas. “No, no estaré en el escenario. Solo quiero que mi hermano la rompa y destruya el show”, afirmó el intérprete de “Mi gente” durante un breve encuentro con la prensa en la ciudad de Nueva York.

La expectativa de los fanáticos se había disparado luego de que ambos artistas protagonizaran una sorpresiva reconciliación pública el pasado diciembre en Ciudad de México, tras años de distanciamiento que nunca fue aclarado del todo. Sin embargo, Balvin fue enfático al señalar que ese reciente junte musical no se extenderá al show de la NFL.

J Balvin y Bad Bunny ya saben lo que es compartir la gloria del Super Bowl. En 2020, ambos participaron como invitados especiales del show que protagonizaron Jennifer Lopez y Shakira.

“Estaré allí para apoyarlo, definitivamente”, concluyó el colombiano.

El anuncio de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl marca un hito en la carrera del reguetonero, quien será el primer artista latinoamericano en liderar el show en solitario el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny aseguró que está emocionado de poder llevar su música, su cultura y su historia a un espacio como el Super Bowl.

“Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien. La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros”, indicó el cantante el año pasado.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes han sido los latinos que se han presentado en el Super Bowl?

· Shakira defiende a Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl 2026

· Bad Bunny en el Super Bowl: El mensaje de Shakira y JLo para el reguetonero