Bad Bunny enfrenta demanda por presunto uso no autorizado de una voz en sus canciones

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el sello Rimas Entertainment LLC se enfrentan en 2026 a una nueva demanda judicial relacionada con derechos de autor y uso comercial indebido. La acción legal fue presentada por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien reclama una indemnización de 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su voz en dos canciones del artista.

Según información divulgada por la agencia EFE el 8 de enero de 2026, la demanda fue radicada el 5 de enero y señala que la voz de Serrano Rivera aparece en los temas ‘Solo de mí’, del año 2018, incluido en el álbum ‘X100pre’, y “EoO”, de 2025, perteneciente al disco ‘Debí Tirar Más Fotos’, sin que existiera consentimiento, compensación económica ni reconocimiento legal alguno.

De acuerdo con el documento judicial, el origen del conflicto se remonta a un mensaje de WhatsApp enviado por el productor Roberto J. Rosado, conocido artísticamente como La Paciencia. En dicho intercambio, Rosado le pidió a Serrano Rivera que grabara la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. La demandante accedió, pero asegura que nunca fue informada sobre el uso real que tendría esa grabación ni sobre su explotación comercial posterior.

“El propósito del audio nunca fue explicado y tampoco se le informó que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, sostiene la demanda. Años después, la grabación fue incorporada primero en “Solo de mí” y posteriormente reutilizada en “EoO”.

¿Qué dice el texto?

El texto legal afirma que estos hechos vulneran los derechos de la demandante, incluyendo sus derechos morales de autor, específicamente el derecho moral de atribución, conforme a la legislación vigente en Puerto Rico. Además, el reclamo se apoya en otras figuras legales como el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y el enriquecimiento injusto.

Sumado a la compensación económica, Serrano Rivera solicita el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro. La demanda también incluye el uso de la voz en los conciertos de la residencia que Bad Bunny ofreció el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico, así como su presencia en material promocional y mercancía oficial.

Al momento de presentar la acción judicial, ‘Solo de mí’ acumuló 389 millones de vistas en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “EoO” superó los 757 millones de reproducciones en esa misma plataforma.

De momento, ni Bad Bunny ni su sello discográfico se ha pronunciado al respecto. Pero, sin duda, se trata de uno de los años más importante para el puertorriqueño, quien será el primer artista en cantar en español en el escenario del Super Bowl, el próximo 8 de febrero.

