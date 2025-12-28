¿Bad Bunny en problemas por tocar pieza arqueológica en museo en México?

El paso de Bad Bunny por México no solo dejó una huella musical tras su exitosa gira, sino también una fuerte controversia cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un pronunciamiento oficial luego de que se viralizaran imágenes del cantante puertorriqueño tocando una estela arqueológica en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

El incidente ocurrió el pasado miércoles 17 de diciembre, durante una visita privada que el “Conejo Malo” realizó al recinto.

En una serie de fotografías compartidas por el propio artista en su cuenta de Instagram para despedirse de su público mexicano, se le observa posando con una mano extendida directamente sobre una pieza prehispánica, una acción estrictamente prohibida para cualquier visitante por razones de conservación.

Ante la difusión de las imágenes, el INAH aclaró que en ningún momento se otorgó una autorización especial para manipular el patrimonio. Según la institución, aunque la visita contó con personal de custodia, las reglas de “no contacto” son universales.

“Se están revisando los sistemas de seguridad para determinar el grado de contacto físico y las acciones a seguir”, informaron fuentes del instituto a medios locales.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Cientos de usuarios criticaron lo que percibieron como un “trato preferencial” hacia las celebridades. Comentarios como “¿Si tienes fama puedes evadir las reglas?” o “A los ciudadanos comunes nos regañan por acercarnos de más”, inundaron las plataformas digitales, cuestionando la vigilancia del museo durante recorridos de alto perfil.

El INAH aprovechó el incidente para reiterar que el patrimonio cultural de México es invaluable y delicado. El contacto físico, incluso el más leve, puede transferir sales y aceites que dañan irreversiblemente la piedra milenaria.

En medio del debate en redes sociales sobre el trato que reciben algunas celebridades, la institución reiteró que las normas que prohíben el contacto con las piezas son para todos.

Tras sus conciertos en México, Bad Bunny aprovechó su estadía en el país para visitar lugares de interés cultural como la lucha libre y la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo.

