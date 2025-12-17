¿Quiénes han sido los invitados a la “casita” de Bad Bunny en su gira?

La gira mundial Debí tirar más fotos World Tour de Bad Bunny ha transformado el concepto de los conciertos en vivo, no solo por su despliegue técnico, sino por el ya icónico escenario secundario conocido como “La Casita”.

Este espacio, diseñado como un rincón íntimo que evoca la cultura caribeña, se ha convertido en el epicentro de las miradas tras recibir a un desfile constante de celebridades, deportistas y figuras de la cultura pop en cada país en el que se presenta el puertorriqueño.

Desde el inicio de la gira en República Dominicana y su reciente paso por el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, Benito Antonio Martínez Ocasio ha utilizado este escenario para convivir con amigos y colegas.

En el comienzo del tour en Santo Domingo, por la “casita” pasó Romeo Santos y Jhay Cortez en el show de Costa Rica.

En México, la atmósfera de “la casita” ha tenido un fuerte sabor local. Durante las primeras fechas, actores de la talla de Diego Boneta, Renata Notni, Ana de la Reguera y Yalitza Aparicio fueron captados disfrutando del show a pocos metros del “Conejo Malo”.

La televisión mexicana también ha tenido representación con la conductora Galilea Montijo, quien sorprendió a los fans al aparecer en las pantallas desde el interior del set.

El mundo digital no se quedó atrás, con influencers como Luisito Comunica, Ary Tenorio, Yeri Mua y Manelyk González documentando la experiencia. Incluso la lucha libre hizo su entrada triunfal con la presencia de figuras como Penta Zero Miedo.

Con fechas aún pendientes en el calendario, la expectativa por saber quiénes serán los próximos “vecinos” de la casita sigue creciendo, consolidando este tour como un evento social sin precedentes en la industria musical.

Tras sus shows en México, que finalizan el 21 de diciembre, la gira de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Hasta el momento, el puertorriqueño ofrecerá más de 50 shows con Debí tirar más fotos world tour.

En esta oportunidad, Bad Bunny decidió dejar a Estados Unidos fuera de esta gira para proteger sus fans latinos, pues cree que sus conciertos podrían ser focos de atención para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acuda para detener personas.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny y Grupo Frontera encienden el escenario durante su cuarto show en CDMX

· Galilea Montijo brilla en el show de Bad Bunny en “La Casita” al ritmo de “Títi me preguntó”

· “La Casita” de Bad Bunny recibe a Diego Boneta y Ana de la Reguera en su concierto en CDMX