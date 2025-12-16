Bad Bunny y Grupo Frontera encienden el escenario durante su cuarto show en CDMX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sigue haciendo historia durante su paso por México con su fila de 8 conciertos. En la cuarta noche de dicha fiesta, el boricua llamó a sus colegas de Grupo Frontera para deleitar al público con su tema en colaboración “UN X100TO”. ¿Cómo se vivió el encuentro? Aquí te contamos los detalles.

La velada del pasado 15 de diciembre, el Estadio GNP retumbó con gritos de emoción y aplausos gracias a la aparición sorpresa de la agrupación mexicana con la que el intérprete lanzó una colaboración en el año 2023.

Dicha entrada dejó ver a un Bad Bunny quieto al centro del escenario mientras sus invitados ascendían al escenario principal, tocando sus instrumentos, sobre una plataforma. Sería el vocalista Adelaido “Payo” Solís III quien comenzaría con la esperada interpretación de la canción.

El momento quedó inmortalizado a través de diversas fotografías y videos que los internautas pudieron disfrutar a través de plataformas como X, Instagram y Tik Tok. Y, como era de esperarse, las reacciones no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios.

“No estoy soportando, al menos ya vi a Grupo Frontera”, “México ya ganó”, “Dios tiene a sus favoritos”, “Ya basta, Benito, deja otras canciones para otros países”, “Mis favoritos juntos” y “El primer día estuvo bien rancio a comparación de los siguientes días”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

En lo que va de sus presentaciones en México, el denominado ‘conejo malo’ ha contado con la presencia de diversos artistas. Recordemos que el pasado 11 de diciembre el artista colombiano Feid subió a la tarima para interpretar algunos de sus temas más populares, incluido su tema a dueto, “Perro Negro”.

Sin embargo, la presencia de famosos no se limita a sus colegas cantantes. Y es que “La Casita” de Bad Bunny, nombre otorgado al escenario alterno del cantante dentro de su show, ha recibido a personalidades como Diego Boneta, Renata Notni, Ana de la Reguera, Fabiola Guajardo y Galilea Montijo para cantar y bailar a todo pulmón en presencia del famoso.

