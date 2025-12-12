Feid aparece como invitado sorpresa en el segundo show de Bad Bunny en México | VIDEO

Tremenda fiesta se vivió en el Estadios GNP Seguros de la Ciudad de México durante la segunda presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Y es que además de deleitar al público con sus más grandes éxitos, sorprendió a más de uno al tener como invitado al reguetonero Feid. ¿Cómo reaccionaron sus fans? Sigue leyendo para enterarte.

En medio de aplausos y un caluroso recibimiento por sus fans mexicanos, el artista colombiano subió a la tarima para interpretar algunos de sus temas más populares junto al ‘conejo malo’, incluida su colaboración “Perro Negro”.

Dicho junte quedó inmortalizado a través de fotografías y videos que debutaron en las redes sociales, consolidándolo como uno de los momentos memorables de la noche.

Al concluir su participación, Feid agradeció al público y a Bad Bunny por la oportunidad de formar parte de su histórico paso por México, diseñado para una audiencia de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

“Denle la bienvenida a su casa, los vino a ver a ustedes directamente desde Medellín, Colombia. ¡Feid!“, son las palabras con las que Bad Bunny recibió a su colega.

Además de la estrella del género urbano, para su segundo concierto en México, los invitados del cantante fueron: los actores Diego Boneta y Renata Notni, así como la actriz Ana de la Reguera, a quien Benito saludó mientras cantaba el tema “Tití me preguntó”.

Se desata la euforia en redes con la llegada sorpresa de Feid al concierto de Bad Bunny en México

No pasó mucho tiempo antes de que Instagram y Tik Tok se inundaran con miles de reacciones a la presentación de ambos famosos, resaltando aquellas en las que se hizo mención del aprecio que tienen por el público mexicano.

“Les tocó el mejor invitado”, “Lugares donde me emperra no haber estado”, “Pintaron el estadio de verde”, “Amo como le da ese respeto a Feid y sabía que México iba a ser muy feliz”, “Ganaron los de este día” y “Mis dos favs juntos”, se lee desde diversas plataformas digitales.

Seguir leyendo:

• Bad Bunny sufre caída durante su primer concierto en México | VIDEO

• Bad Bunny sorprende con visita a la lucha libre antes de sus shows en México

• Bad Bunny no estará solo: ¿Quiénes son los otros artistas que se presentarán en el Super Bowl?

