Bad Bunny no estará solo: ¿Quiénes son los otros artistas que se presentarán en el Super Bowl?

Bad Bunny no será el único protagonista en el Super Bowl LX. Hace poco, la NFL confirmó que en el show de medio tiempo del máximo evento deportivo de Estados Unidos también se presentarán otros artistas.

El próximo 8 de febrero, el show del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara contará con la presentación de tres artistas para acompañar la programación musical del día: Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Cada artista tendrá un rol específico en el show. Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones entonará “Lift Every Voice and Sing”, conocido como el Himno Nacional Negro.

La NFL señaló que cada presentación contará con interpretación en lengua de señas a cargo de Fred Beam y Julian Ortiz.

En septiembre, se anunció que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl en 2026. La noticia fue celebrara tanto por sus fans y como pos su colegas en la industria musical, pero también generó críticas.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, marcará un hito en la carrera del reguetonero y en la música latina, pues será el primer artista latinoamericano en liderar en solitario el espectáculo.

Respuesta de Bad Bunny a las críticas

En su regreso a Saturday Night Live como anfitrión, Bad Bunny respondió con firmeza a las críticas recibidas por su próxima actuación en el Super Bowl.

Con un mensaje en español dirigido a sus críticos, el artista puertorriqueño, quien agradeció la oportunidad de ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, destacó la importancia de la representación latina en eventos de magnitud global, pero sobre todo el aporte que los latinos han hecho en de Estados Unidos.

“Todas las personas están felices, especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí, en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestro aporte en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo con orgullo.

Al finalizar su discurso, dicho en español, Bad Bunny también bromeó con quienes no lo entendieron: “Si no entendiste lo que dije, tienes cuatro meses para aprender español”.

