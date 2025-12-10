Bad Bunny sorprende con visita a la lucha libre antes de sus shows en México

De cara a sus próximas presentaciones en el estadio GNP de la Ciudad de México, el cantante Bad Bunny decidió mostrar su apoyo a uno de los espectáculos más emblemáticos de dicho país: la lucha libre. Y es que tras su arribo a territorio azteca, el boricua acudió de manera “encubierta” a una función de este deporte que combina el atletismo acrobático con elementos teatrales y folclor.

Fue durante la velada del pasado 9 de diciembre que la Arena México se engalanó con la visita del artista, quien en un inicio intentó pasar desapercibido al utilizar una de las características máscaras de lucha libre para ocultar su identidad.

Sin embargo, el amplio despliegue de seguridad y la confirmación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) destapó la presencia del denominado ‘conejo malo’ ante las más de 16,000 personas que se encontraban disfrutando de la exhibición.

Horas más tarde, la cuenta oficial de la CMLL compartió un mensaje en donde hizo mención de la visita del puertorriqueño, haciendo énfasis en la apreciación que este ha mostrado por dicho deporte en más de una ocasión.

“¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca la mejor lucha de Lucha Libre del mundo, vibrando con cada caída y cada llave… Y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico“, se lee al inicio del post compartido en las plataformas de Facebook e Instagram.

“Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo“, se destaca junto a una fotografía en la que se aprecia a Bad Bunny y su grupo de amigos mirando atento el espectáculo de lucha libre.

Este avistamiento se da apenas a unas horas de que el intérprete de “NUEVAYoL” inicie la serie de 8 conciertos que otorgará en México como parte de su DtMF World Tour 2025, para más de 65,000 personas por noche en el Estadio GNP Seguros. El famoso pondrá a cantar y bailar al público mexicano los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en un show que incluirá la famosa “Casita”, que cumple como segundo escenario para mantenerse cerca de sus fans.

Seguir leyendo:

• Bad Bunny no estará solo: ¿Quiénes son los otros artistas que se presentarán en el Super Bowl?

• DTMF, de Bad Bunny, es el mejor disco de 2025 para la revista Rolling Stone

• Bad Bunny supera a Taylor Swift y se corona como el “Top artista global” del Spotify Wrapped 2025