“La Casita” de Bad Bunny recibe a Diego Boneta y Ana de la Reguera en su concierto en CDMX

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México convirtió la noche del 11 de diciembre en un espectáculo lleno de energía, luces, perreo… y celebridades. Con más de 66,000 asistentes, la experiencia no solo destacó por la música, sino por el fenómeno social que el artista ha creado alrededor de “La Casita”, el controversial escenario alterno que volvió a robarse el show.

“La Casita”: el escenario más codiciado del tour de Bad Bunny

Lo que inició como una zona económica dentro del área General se ha convertido en el rincón más emblemático del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.



Ubicada al centro del recinto, “La Casita” permite a los fans convivir a pulgadas de Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny, mientras celebridades nacionales e internacionales disfrutan de la experiencia casi como si fueran parte del staff.

En México, este fenómeno siguió el estilo de Puerto Rico, donde desfilaron figuras como Penélope Cruz, Javier Bardem y J Balvin, pero adaptado con celebridades locales.

Diego Boneta y Ana de la Reguera: los invitados más virales

La segunda noche se volvió tema central en redes sociales gracias a la presencia de Diego Boneta y Ana de la Reguera, quienes disfrutaron del show desde el corazón de “La Casita”. Además, de Renata Notni, novia del protagonista de Luis Miguel: La serie.

Diego Boneta y Ana de La Reguera esta noche en la casita de Bad Bunny en CDMX pic.twitter.com/8u4Xu4k2Hb — Indie 505 (@Indie5051) December 12, 2025

Los momentos que rompieron internet

Ana de la Reguera compartió en Instagram el brazalete rojo con la leyenda “La Casita”, confirmando su acceso privilegiado. Además, protagonizó uno de los videos más compartidos: un abrazo directo con Bad Bunny antes de que él regresara al escenario principal.



Renata Notni publicó un video llegando al backstage del Estadio GNP a bordo de un carrito de golf, mientras fans la captaron coreando cada canción desde el escenario alterno.



Diego Boneta, igual de animado, fue visto saludando al Conejo Malo con un apretón de manos que los fans interpretaron como una muestra de complicidad.



La presencia de los tres famosos mexicanos fue suficiente para que las redes amanecieran inundadas de videos, memes y comentarios, consolidando a “La Casita” como uno de los espacios más virales del tour.

Feid sorprende con aparición exclusiva

La noche también tuvo un momento sorpresivo, ya que apareció en el escenario el cantante urbano Feid, vestido completamente de negro y luciendo su nueva barba. Junto a Bad Bunny interpretó “Perro Negro”, su colaboración más reciente y uno de los himnos actuales del perreo.



Antes de iniciar, Benito anunció en las pantallas: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche… no se va a repetir en otra ciudad”.



Con esto, “Perro Negro” se convirtió en la segunda canción exclusiva de su paso por México, y Feid pasó a ser el primer gran invitado del tour en la capital.

Bad Bunny domina la experiencia VIP… y la conversación

La tradición de invitar celebridades a los escenarios VIP comenzó en Puerto Rico y ya se replicó en República Dominicana, Chile y México.

Pero lo que ocurre en CDMX ha elevado el concepto “La Casita” combina cercanía, pirotecnia, momentos íntimos, sets especiales y la vibra perfecta para crear contenido viral, ya que un espacio que se siente como parte del equipo, permite la interacción directa con el cantante puertorriqueño y genera los momentos más compartidos en redes.

Lo que viene: seis noches más de sorpresas

Bad Bunny aún tiene seis fechas más en el Estadio GNP Seguros. En CDMX, “La Casita” ya no es un escenario alterno: es el corazón viral del tour y el lugar donde realmente pasa la magia, lo cual ha generado polémica.

