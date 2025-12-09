Ana de la Reguera aclara si tiene un romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán

Ana de la Reguera y Eduardo Capetillo Jr. volvieron a colocarse en el centro de la conversación luego de ser captados cenando juntos en un restaurante de la Ciudad de México, desatando especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, ambos dejaron clara la naturaleza de su vínculo y aprovecharon para responder a los comentarios que surgieron tras la difusión de las imágenes.

Ana de la Reguera rompe el silencio

Durante un encuentro con la prensa, Ana de la Reguera fue contundente al negar que exista una relación sentimental con el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. La actriz explicó que la reunión fue completamente amistosa y que incluso la plática giró alrededor de consejos ecuestres, un tema que domina a la perfección.



Con humor, también reaccionó a los señalamientos por la diferencia de edad entre ambos, destacando que esta pregunta solo aparece cuando la mujer es mayor.



La actriz aprovechó para remarcar la doble moral que persiste en torno a este tipo de temas y reiteró que actualmente no mantiene ninguna relación amorosa. Su corazón, aseguró, está libre, y con Eduardo solo existe una amistad sólida.

¿Ana de la Reguera CONFIRMA que tiene un ROMANCE con Eduardo Capetillo Jr.? ¿Crees que hacen bonita pareja? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/TwsWpzdGga — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 9, 2025

Eduardo Capetillo Jr. fija postura

Días antes, Eduardo Capetillo Jr. ya había aclarado su postura frente a los rumores. Tras ser cuestionado en un evento musical, el joven cantante se mostró cercano y transparente, asegurando que su reciente encuentro con De la Reguera no tenía ninguna intención romántica.



Entre risas y algo nervioso, recalcó que la actriz es “muy amiga” suya y que no hay más que una buena relación. Con esa declaración buscó poner fin a las especulaciones surgidas luego de que un programa de espectáculos difundiera imágenes de su cena en un restaurante japonés.



Aunque ha sido relacionado sentimentalmente con otras mujeres en el pasado, Eduardo ha dejado claro que continúa soltero. En entrevistas previas, ha explicado que lo que busca en una pareja va más allá del físico: desea conocer a alguien con sueños, metas claras y la capacidad de entender los sacrificios que implica su profesión.

Amistad y respeto

Es así que, tanto Ana de la Reguera como Eduardo Capetillo Jr. coincidieron: entre ellos solo hay una amistad.



Aunque su aparición juntos llamó la atención y generó titulares, ambos se han encargado de aclarar la situación con transparencia, descartando por completo un noviazgo.

