Eduardo Capetillo y Biby Gaytán dan la cara y reaccionan a rumores de divorcio

En los últimos meses el matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha estado en la mira desde que fueron los grandes ausentes en la boda civil de Alejandra, su hija, lo que dio a lugar a cualquier cantidad de especulaciones.

Se llegó a decir que no habían asistido al enlace porque no estaban de acuerdo a la relación de su hija con Nader Shoueiry, también se dijo que era por su situación económica actual, pero también hubo quienes señalaron que su matrimonio estaba en crisis.

Sobre este último tema ya habló la pareja, luego de que se dijera que ya no dormían juntos y que simulaban seguir juntos por sus compromisos comerciales, sin embargo, ya rompieron el silencio y contaron su verdad.

La primera en hablar sobre este tema fue Biby Gaytán, quien reconoció que su matrimonio no es perfecto y que, como todas las parejas, tienen sus diferencias, pero negó de manera determinante que estén atravesando por un proceso de separación:

“Ya tenemos juntos 33 años, problemas siempre va a haber. Imagínate si en privado los problemas son difíciles en cualquier matrimonio, imagínate expuestos, es muy difícil, pero no somos los únicos, somos un matrimonio más con nuestros propios problemas, con nuestros propios retos, pero seguimos con el compromiso y ahí la llevamos”, se sinceró la actriz.

En la misma conversación rechazó que como pareja estén contemplando emprender acciones legales en contra de los que se encargaron de esparcir el rumor sobre su supuesta separación.

“Yo he aprendido que muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones, se te regresa. No tiene caso, no tiene sentido”, señaló la también cantante.

El el mismo tenor está Eduardo Capetillo, quien en la conversación que tuvieron con la prensa destacó que a él lo único que le importa es lo que sucede dentro de su casa y no lo que se dice por fuera.

“Mientras yo de las puertas de mi casa hacia dentro esté todo en orden y todo bien, estoy tranquilo y contento”, dijo el actor y cantante.

