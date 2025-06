Eduardo Capetillo Jr. desmiente rumores de divorcio entre sus padres: “Están muy contentos”

Luego de más de tres décadas juntos, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son considerados un ejemplo de estabilidad en el mundo del espectáculo. Sin embargo, recientemente comenzaron a circular rumores sobre una posible separación, incluso señalando que la pareja habría postergado el anuncio del divorcio para no afectar los preparativos de la boda de su hija Alejandra.

Ante la ola de especulaciones, su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., decidió ponerle fin a los rumores con una actitud relajada y sentido del humor. En una entrevista para el canal de YouTube Mi Chismecito, el joven cantante negó rotundamente que sus padres estén atravesando una crisis matrimonial.

“A cada ratito a mis pobres papás les sacan algo. A mi papá a cada rato lo matan. De repente nos dicen ‘oigan, ya se murió su papá’. Y yo ‘¡qué la canción!’. Ahí andan los dos; están contentos los viejos”, expresó entre risas.

Además de este rumor, también se ha afirmado que Eduardo Capetillo está en la ruina y que está haciendo lo posible por salvar su finca. En su canal de YouTube, el reportero de farándula Javier Ceriani indicó que Capetillo estaba desesperado porque su esposa, Biby Gaitán, es la que está sosteniendo económicamente a la familia.

Explicó que los caballos de la finca están mal alimentados y que el bien también se encuentra en muy mal estado. La propiedad se encuentra a 35 minutos de la Ciudad de México, dijo el argentino.

Toman con calma las “noticias falsas”

Capetillo Jr. también explicó que en su familia este tipo de noticias falsas son tomadas con calma, entendiendo que es parte del precio de pertenecer al medio artístico. Aun así, considera importante que el público sepa la verdad, ya que siempre ha mostrado cariño y preocupación por ellos.

“Lo toman normal, es parte de estar en el medio y ni modo. Entiendo que la gente quiere saber, y hay que decirles también, ya que ellos nos dan mucho cariño, están con nosotros… ellos son parte de nosotros”, reflexionó.

En cuanto a los rumores de divorcio, fue contundente: “Que yo sepa no. No me han comentado, no me han enviado el memorándum. Ahí andan, están muy contentos”.

Finalmente, Capetillo Jr. aseguró que mantiene una comunicación diaria con sus padres y que, en sus conversaciones, no hay ni rastro de una posible separación. “Hablo con ellos prácticamente todas las noches, todos los días… y no veo nada que vaya por allá, de ese estilo“, concluyó.

Con estas declaraciones, el primogénito de la familia Capetillo-Gaytán despeja las dudas y deja claro que el amor entre sus padres sigue tan firme como siempre.

