Biby Gaytán destapa por qué no asistió a la boda civil de su hija

Biby Gaytán, actriz conocida por su participación en historias como “Camila” y “En nombre del amor”, se encuentra en el ojo del huracán luego de ser una de las grandes ausentes durante la boda civil de su hija Ale Capetillo el pasado 11 de abril. Por esta razón, la famosa decidió salir a aclarar los rumores y revelar de una vez por todas la causa de su inasistencia. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, la reconocida artista explicó que no asistió a la ceremonia civil de su hija debido a que tenía una presentación en el teatro con la obra “Dos Locas de Remate Recargadas”.

“Esta es una vocación. He tenido la oportunidad de atravesar a través de lo largo de mi vida, que ya no son pocos años, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo y cuando hay compromisos laborales esos son también inamovibles cuando se tiene un compromiso”, explicó ante las cámaras del programa.

En respuesta a la ola de críticas que ha recibido, Bibi Gaytán afirmó que además de su compromiso con su familia, se debe al público que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Hasta el día de hoy sigo trabajando y seguiré trabajando, es lo más importante en mi vida sin duda alguna mi familia, pero está esta otra parte profesional que también me llena inmensamente y que completa a esa Biby en lo personal, entonces las dos son parte de mí“, sentenció la estrella de la pantalla chica.

Para finalizar, la famosa llenó de halagos a su esposo Eduardo Capetillo y agradeció el apoyo que le ha brindado a lo largo de su matrimonio para seguir cumpliendo sus sueños en el ámbito profesional.

“Creo que eso ha sido fundamental para que yo tenga esa tranquilidad, tranquilidad porque me siento cuidada, arropada, consentida, y sé que como él me cuida, muy difícilmente alguien más me cuidaría, precisamente por este cariño tan inmenso que nos une“, complementó dejando entrever que los señalamientos no afectan su dinámica familiar.

Seguir leyendo:

• Así es el hotel en Madrid donde se casó Ale, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

• A sus 52 años Biby Gaytán luce su figura, usando un conjunto de top y leggings deportivos

• Biby Gaytán destapa si está lista para ser abuela