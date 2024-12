Ana de la Reguera defiende el trabajo de Selena Gomez en “Emilia Pérez”

Ana de la Reguera ha trabajado en varias películas en Estados Unidos, interpretando personajes que hablan inglés, y por ese motivo fue cuestionada ante la crítica que hizo Eugenio Derbez del trabajo de Selena Gomez en la cinta “Emilia Pérez”, que generó polémica hace algunas semanas.

La actriz mexicana se dio un pequeño descanso durante la promoción de su más reciente película “Una Pequeña Confusión” y, ante reporteros, dijo: “Bueno, lo que pasa es que el personaje de Selena no es una mexicana. O sea, no tiene por qué hablar bien español. No he visto la película, no he tenido tiempo, pero sé que su personaje pues es como…yo hablo bien inglés, pero pues tengo acento ¿no? Entonces los papeles que he hecho en Estados Unidos han sido de una latina con acento”.

Ana no justificó el que Selena no hable español en su vida diaria, pero dijo que seguramente se debe a una decisión familiar: “Lo que pasa es que ella es de una generación donde seguramente sus padres como inmigrantes en esa época no querían que sus hijos hablaran español por ser rechazados en Estados Unidos. Entonces hay una generación muy grande, que creo que es la generación de Selena. Ya los más jóvenes ya entendieron que ser bilingüe es un plus“.

Sobre el trabajo de Selena Gomez en “Emilia Pérez”, De la Reguera comentó: “He escuchado cositas que ves en las redes sociales, pero no lo he visto. Me encantaría verlo, además pues está nominada a dos Globos de Oro, y pues yo creo que si está nominada, de que es buena actriz, pues es buena actriz. Lleva varias nominaciones por la serie (“Only Murders In The Building”) que hace con Steve Martin ¿no?”

En “Una Pequeña Confusión” Ana de la Reguera interpreta a Lola, una mujer que junto con su pareja Cuau (Cristo Fernández) recurre a la inseminación artificial, sin imaginar los problemas que esto les traerá. La película (en la que también actúan Vico Escorcia y Juanpa Zurita) se estrenará en México el 25 de diciembre.

