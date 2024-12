Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez tras la polémica con Selena Gomez

Después de que Eugenio Derbez calificara como “indefendible” la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, y que su opinión hubiera incomodado a la misma actriz y a sus millones de fanáticos, su ex pareja Victoria Ruffo comentó ahora que toda persona tiene derecho a dar su opinión sobre alguna obra artística.

Entrevistada para el programa “Venga La Alegría”, Ruffo dijo que Eugenio no se equivocó al emitir un juicio tras ver una película: “Yo creo que todos somos libres de comentar y tener una opinión respecto a lo que sea, un cuadro, una película, una novela, un libro”.

Victoria también dijo que ella se considera como parte del público que puede criticar lo que va a ver: “Yo por ejemplo, cuando voy al cine o voy al teatro yo no voy como actriz, voy como espectadora, y me siento con la capacidad de poder decir si me gustó o no me gustó, pero como espectadora. Si te pones a criticar como actriz pues yo creo que no debe ser”.

La protagonista de telenovelas señaló que más que apoyar a Derbez, está a favor de que todos puedan tener una opinión: “No es solidarizarme (con Eugenio), creo que todos tenemos una boca, unos ojos, unos oídos y podemos decir lo que sentimos, no lo veo mal”.

Victoria también consideró algo exageradas las críticas en Internet a las declaraciones de Eugenio: “Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones. Está el mundo tan de cabeza, por todos lados, que uno debe ser más tolerante y más accesible para todas las cosas”. Finalmente, dijo que no conoce el desempeño de Selena Gomez como actriz: “Nunca la he visto, he oído algo de sus canciones pero nunca la he visto actuar. La verdad, no podría decirte si bien o mal”.

