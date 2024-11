Eugenio Derbez habla sobre la decisión de su hijo Vadhir de quitarse su apellido

A solo unos días de haber ofrecido un concierto en el Lunario de la Ciudad de México, esto como parte de su gira titulada “Morrito”, Vadhir vuelve a encabezar los titulares debido a su decisión de dejar atrás el apellido Derbez para abrirse camino propio dentro de la escena musical. Y es que su padre, el actor Eugenio Derbez, compartió su sentir ante este hecho, ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En un encuentro reciente con la prensa, el protagonista de historias como “Y llegaron de noche” y “No se aceptan devoluciones” dio respuesta a los cuestionamientos sobre su opinión ante la nueva faceta como cantante que su hijo ha emprendido.

“Me encanta”, declaró sobre el hecho de que su hijo Vadhir haya optado por deshacerse del apellido Derbez. “Le estaba comentando que el dejar el Derbez a un lado es importante, sobre todo porque él ha hecho su carrera por sí mismo y mucha gente cree que en todo tengo que estar yo”, añadió contundente.

Sin embargo, esta no fue la única de las preguntas que puso a sudar al productor, pues también abordó la letra del tema “Morrito”, en donde el cantante de 33 años habla sobre el abandono que vivió durante su infancia.

Eugenio Derbez afirmó que lo dicho en las canciones de Vadhir incluyen temas que si bien son sensibles a nivel personal, estos ya han sido abordados y superados en familia.

“Prefiero que haga este tipo de música a que haga reguetón, que no me gusta tanto; esto viene más del corazón“, dijo para concluir.

Cabe recalcar que el mayor de la dinastía Derbez no es el único integrante de la familia que se ha pronunciado sobre la elección del cantante. Su hermano menor, José Eduardo, se mostró respetuoso, pero descartó seguir sus pasos.

“Yo respeto mucho la decisión de mi hermano. Bueno, pues él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces pues fue como cortarse el nombre. Pero yo no me dejé, o sea, es como cortar el Eduardo. Me gusta mi nombre, me gusta así completito, Derbez“, dijo el histrión durante una charla con diversos medios de comunicación.