Eugenio Derbez fue confundido con un indigente en EE.UU.

A pesar de encontrarse en una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal, el actor mexicano Eugenio Derbez confesó que no todo ha sido color de rosa en el camino hacia la cima del éxito. Prueba de ello fue la experiencia que sufrió al ser confundido con un indigente cuando atravesó por un problema de salud. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí te lo contamos.

En su más reciente visita a la ciudad de México, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” y “CODA” acudió como invitado especial al programa de “El Minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante y donde habló sobre los momentos destacados en su vida.

Uno de aquellos que dejó al público con la boca abierta ocurrió en la época de su vida en la que trabajaba en obras de teatro en inglés para abrirse camino dentro de la escena actoral en Estados Unidos.

Eugenio Derbez es distinguido en La Casa Blanca en el Mes de la Herencia Hispana

Tras protagonizar su primera función, Eugenio Derbez se encontraba hospedado en un hotel “muy barato” que le había conseguido su asistente; de repente, el famoso comenzó a evacuar mucha sangre y tuvo que llamar al servicio de emergencias.

“No tenía papeles porque me agarraron en la camilla y me suben a la ambulancia, nada más empiezo a escuchar que dicen: ‘Es un hombre latino como de tal edad, creemos que es un indigente, estaba en un hotel de paso, no tiene papeles, nada’“, relató a la producción de Imagen TV. “Me pelusearon a tal grado que me metieron así a la camilla, me botaron ahí en una esquina”.

Eugenio Derbez se pronuncia sobre “La Casa de los Famosos México”

Eugenio Derbez contó que gracias a su aversión a las agujas logró zafarse de una situación aún más complicada: “Algo salió dentro de mí que pegué un grito y dije: ¡No! Entonces justo antes de que me los pusieran (las paletas del desfibrilador) dijeron: ‘Ya despertó”, relató.

Desafortunadamente, su recuperación traería consigo una terrible deuda: “A las tres horas me botaron a la calle, así todo débil con una cuenta como de 20 mil dólares que te la manda el estado y me la cobraron hasta el último día”, lamentó.